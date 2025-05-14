https://ria.ru/20250514/uitkoff-2016969359.html

Новое заявление Уиткоффа о Путине вызвало недоумение в США

Новое заявление Уиткоффа о Путине вызвало недоумение в США - РИА Новости, 14.05.2025

Новое заявление Уиткоффа о Путине вызвало недоумение в США

Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, в котором тот выразил надежду РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:41:00+03:00

2025-05-14T19:41:00+03:00

2025-05-14T19:41:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

стив уиткофф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, в котором тот выразил надежду на мирный саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского."Именно Зеленский должен покончить с этим и признать, что он является марионеткой глобалистов, которая подтолкнула Россию к защите своего суверенитета", — написал один из комментаторов."Все не так просто: единственной "красной линией" для России всегда было то, что ни одна страна, граничащая с ней, не может вступать в НАТО. А что сделали Обама и Байден? Они надавили на Путина и угрожали ему расширением НАТО прямо до границ России. Они сделали это намеренно, рассчитывая, что Путин отступит, но этого не произошло", — поделился мнением другой читатель."Посмотрим, как все будет развиваться. Владимир Путин не сказал, что он едет, а лишь что Россия готова направить делегацию для переговоров. Это всегда было на повестке дня, Украина отказывалась от переговоров или выдвигала условия. Украина найдет способ испортить и эту возможность, обвинит Россию, и тогда мы все будем платить по шесть долларов за галлон бензина, а США лишатся еще 40 миллиардов долларов наличными и оружием в пользу Украины", — высказался пользователь."Вы можете положить этому конец прямо сейчас, прекратив поддержку Зеленского", — заключил читатель.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения России Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016923261.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф, нато