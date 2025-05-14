Новое заявление Уиткоффа о Путине вызвало недоумение в США
© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, в котором тот выразил надежду на мирный саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Все не так просто: единственной "красной линией" для России всегда было то, что ни одна страна, граничащая с ней, не может вступать в НАТО. А что сделали Обама и Байден? Они надавили на Путина и угрожали ему расширением НАТО прямо до границ России. Они сделали это намеренно, рассчитывая, что Путин отступит, но этого не произошло", — поделился мнением другой читатель.
"Посмотрим, как все будет развиваться. Владимир Путин не сказал, что он едет, а лишь что Россия готова направить делегацию для переговоров. Это всегда было на повестке дня, Украина отказывалась от переговоров или выдвигала условия. Украина найдет способ испортить и эту возможность, обвинит Россию, и тогда мы все будем платить по шесть долларов за галлон бензина, а США лишатся еще 40 миллиардов долларов наличными и оружием в пользу Украины", — высказался пользователь.
"Вы можете положить этому конец прямо сейчас, прекратив поддержку Зеленского", — заключил читатель.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения России Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.