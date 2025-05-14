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В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.05.2025
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17:09 14.05.2025 (обновлено: 17:26 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ufa-2016934145.html
В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций
В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.05.2025
В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций
Два разбоя в офисах микрофинансовых организаций произошли в один день в Уфе, возбуждено дело, подозреваемая заявила, что ее заставили пойти на преступление... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:09:00+03:00
2025-05-14T17:26:00+03:00
происшествия
уфа
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Два разбоя в офисах микрофинансовых организаций произошли в один день в Уфе, возбуждено дело, подозреваемая заявила, что ее заставили пойти на преступление телефонные мошенники, сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, 13 мая в столице Башкортостана произошли два нападения на офисы финансовых организаций. Налеты совершила 39-летняя женщина: она приходила под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать её, если ей не дадут наличные. В первом случае гостья забрала 24 тысячи рублей, во втором - более 100 рублей. При этом "налетчица" постоянно говорила по телефону, а неизвестный из трубки угрожал сотрудникам офиса взрывом. Позднее выяснилось, что местную жительницу по телефону терроризировали неизвестные от имени сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, "Госуслуг" и уговаривали передать сбережения, взять кредиты, забрать деньги у матери. Под их давлением женщина сняла все свои накопления, оформила новые займы, обманом получила от мамы 300 тысяч рублей и треть суммы успела перевести аферистам. Потом они вынудили ее перейти к разбою. "По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Похищенные средства и три страйкбольные гранаты изъяты. По словам подозреваемой, она действовала под давлением аферистов", - говорится в сообщении.
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уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций

В Уфе возбудили дело после двух разбоев в офисах микрофинансовых организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Два разбоя в офисах микрофинансовых организаций произошли в один день в Уфе, возбуждено дело, подозреваемая заявила, что ее заставили пойти на преступление телефонные мошенники, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, 13 мая в столице Башкортостана произошли два нападения на офисы финансовых организаций. Налеты совершила 39-летняя женщина: она приходила под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать её, если ей не дадут наличные. В первом случае гостья забрала 24 тысячи рублей, во втором - более 100 рублей. При этом "налетчица" постоянно говорила по телефону, а неизвестный из трубки угрожал сотрудникам офиса взрывом.
Позднее выяснилось, что местную жительницу по телефону терроризировали неизвестные от имени сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, "Госуслуг" и уговаривали передать сбережения, взять кредиты, забрать деньги у матери. Под их давлением женщина сняла все свои накопления, оформила новые займы, обманом получила от мамы 300 тысяч рублей и треть суммы успела перевести аферистам. Потом они вынудили ее перейти к разбою.
"По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Похищенные средства и три страйкбольные гранаты изъяты. По словам подозреваемой, она действовала под давлением аферистов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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