https://ria.ru/20250514/ufa-2016934145.html

В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций

В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.05.2025

В Уфе за день дважды напали на офисы микрофинансовых организаций

Два разбоя в офисах микрофинансовых организаций произошли в один день в Уфе, возбуждено дело, подозреваемая заявила, что ее заставили пойти на преступление... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:09:00+03:00

2025-05-14T17:09:00+03:00

2025-05-14T17:26:00+03:00

происшествия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Два разбоя в офисах микрофинансовых организаций произошли в один день в Уфе, возбуждено дело, подозреваемая заявила, что ее заставили пойти на преступление телефонные мошенники, сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, 13 мая в столице Башкортостана произошли два нападения на офисы финансовых организаций. Налеты совершила 39-летняя женщина: она приходила под видом клиентки, доставала предмет, похожий на гранату, и угрожала взорвать её, если ей не дадут наличные. В первом случае гостья забрала 24 тысячи рублей, во втором - более 100 рублей. При этом "налетчица" постоянно говорила по телефону, а неизвестный из трубки угрожал сотрудникам офиса взрывом. Позднее выяснилось, что местную жительницу по телефону терроризировали неизвестные от имени сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, "Госуслуг" и уговаривали передать сбережения, взять кредиты, забрать деньги у матери. Под их давлением женщина сняла все свои накопления, оформила новые займы, обманом получила от мамы 300 тысяч рублей и треть суммы успела перевести аферистам. Потом они вынудили ее перейти к разбою. "По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Похищенные средства и три страйкбольные гранаты изъяты. По словам подозреваемой, она действовала под давлением аферистов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html

уфа

республика башкортостан

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происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)