https://ria.ru/20250514/ubijstvo-2016853589.html

В Кировской области раскрыли убийство студентки-первокурсницы

В Кировской области раскрыли убийство студентки-первокурсницы - РИА Новости, 14.05.2025

В Кировской области раскрыли убийство студентки-первокурсницы

Убийство и изнасилование студентки-первокурсницы, тело которой было найдено в лесу почти 27 лет назад, раскрыли в Кировской области, мужчина задержан и... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:27:00+03:00

2025-05-14T12:27:00+03:00

2025-05-14T12:27:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Убийство и изнасилование студентки-первокурсницы, тело которой было найдено в лесу почти 27 лет назад, раскрыли в Кировской области, мужчина задержан и арестован, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным МВД региона, в июне 1998 года в лесополосе у деревни Барановщина Кумёнского района Кировской области со следами насильственной смерти был обнаружен труп студентки-первокурсницы из Кирова. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства и совершения преступлений против половой неприкосновенности. Однако установить подозреваемого в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий тогда не удалось. "Благодаря современным методам исследования и повторной проверке по федеральной базе данных геномной информации обнаруженного на одном из вещественных доказательств ДНК установлено совпадение генетического профиля предполагаемого преступника с ДНК-профилем лица, находящегося с ним в родстве… Фигурант был найден в Вологодской области и доставлен в город Киров, где был задержан", - говорится в сообщении регионального СУСК. Установлено, что вечером 5 июня 1998 года мужчина, угрожая убийством, совершил изнасилование 18-летней девушки, после чего задушил ее кожаным шнуром и скрылся. Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве (п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как уточняет пресс-служба УМВД региона, обвиняемый - бывший житель Кировской области 1961 года рождения, переехавший позднее на постоянное место жительства в Вологодскую область. "К уголовной ответственности он ранее не привлекался, работал охранником на одном из предприятий, поводов интересоваться своей личностью правоохранительным органам не давал", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html

https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016771988.html

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происшествия, кировская область, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)