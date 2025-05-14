https://ria.ru/20250514/tysjachi-2016816706.html

В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:51:00+03:00

2025-05-14T09:51:00+03:00

2025-05-14T10:31:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров - их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума "Москва - территория добрых дел". "Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции", - добавляется в сообщении. Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.

https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html

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общество, москва