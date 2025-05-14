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В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством - РИА Новости, 14.05.2025
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09:51 14.05.2025 (обновлено: 10:31 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tysjachi-2016816706.html
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством
Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:51:00+03:00
2025-05-14T10:31:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров - их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума "Москва - территория добрых дел". "Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции", - добавляется в сообщении. Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.
https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

Более ста тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров - их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума "Москва - территория добрых дел".
"Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.
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