https://ria.ru/20250514/tysjachi-2016816706.html
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством
Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:51:00+03:00
2025-05-14T09:51:00+03:00
2025-05-14T10:31:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013137957_0:260:2910:1897_1920x0_80_0_0_d760e7ae65d7cd72f367fc5b31dca156.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров - их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума "Москва - территория добрых дел". "Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции", - добавляется в сообщении. Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.
https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html
https://ria.ru/20250506/volontery-2015233486.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013137957_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_9413560c9bf1c63ade204231fc15d974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством
Более ста тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в 2025 году
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра
и правительства Москвы.
"Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров - их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума "Москва - территория добрых дел".
"Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.