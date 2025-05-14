https://ria.ru/20250514/turtsija-2016893114.html
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры - РИА Новости, 14.05.2025
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры
Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:49:00+03:00
2025-05-14T14:49:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Американская делегация едет в Стамбул, российская делегация приедет. Сегодня у меня будут переговоры с главой МИД Украины. Очень большой дипломатический трафик", - сказал Фидан в видеоинтервью, представленном СМИ его пресс-службой. -0-
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В мире, Украина, Турция, Стамбул, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры
Глава МИД Турции Фидан: Россия и США приедут на переговоры по Украине 15 мая