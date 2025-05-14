https://ria.ru/20250514/turtsija-2016893114.html

Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры

Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры - РИА Новости, 14.05.2025

Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры

Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:49:00+03:00

2025-05-14T14:49:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Американская делегация едет в Стамбул, российская делегация приедет. Сегодня у меня будут переговоры с главой МИД Украины. Очень большой дипломатический трафик", - сказал Фидан в видеоинтервью, представленном СМИ его пресс-службой. -0-

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

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в мире, украина, турция, стамбул, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025