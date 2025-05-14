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Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры - РИА Новости, 14.05.2025
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14:49 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016893114.html
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры - РИА Новости, 14.05.2025
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры
Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:49:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
в мире
украина
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стамбул
хакан фидан
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Американская делегация едет в Стамбул, российская делегация приедет. Сегодня у меня будут переговоры с главой МИД Украины. Очень большой дипломатический трафик", - сказал Фидан в видеоинтервью, представленном СМИ его пресс-службой. -0-
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в мире, украина, турция, стамбул, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Турция, Стамбул, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры

Глава МИД Турции Фидан: Россия и США приедут на переговоры по Украине 15 мая

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция ожидает приезд российской и американской делегаций на переговоры по Украине 15 мая, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"Американская делегация едет в Стамбул, российская делегация приедет. Сегодня у меня будут переговоры с главой МИД Украины. Очень большой дипломатический трафик", - сказал Фидан в видеоинтервью, представленном СМИ его пресс-службой. -0-
Российский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции
Вчера, 13:25
 
В миреУкраинаТурцияСтамбулХакан ФиданПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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