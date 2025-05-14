Турецкий политик рассказал о выборе места переговоров России и Украины
Коркмаз: выбор Турции местом переговоров РФ и Украины связан с доверием к стране
Виды Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Нацеленность РФ и Украины на переговоры в Стамбуле является, по сути, половиной большой работы, в Турции никто не будет чувствовать себя слабым или сильным, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
"Намерение сторон встретиться - это уже 50 процентов работы, чтобы остановить кровопролитие и завершить конфликт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, выбор Турции в качестве посредника и места проведения встречи связан с доверием к республике.
"В Турции никто не будет чувствовать себя слабым или сильным. Будет нацеленность на достижение мира. Вопрос не в соотношении сил, а в желании установить мир", - сказал политик.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.