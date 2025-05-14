https://ria.ru/20250514/turtsija-2016799073.html

Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч

Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч - РИА Новости, 14.05.2025

Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч

Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:18:00+03:00

2025-05-14T07:18:00+03:00

2025-05-14T07:18:00+03:00

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз. "Вполне возможно, что по итогам переговоров может быть достигнута договоренность продолжить процесс с целью завершения конфликта. Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, всё будет зависеть от итогов (первой возможной встречи 15 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности того, что возможная встреча в Стамбуле 15 мая будет не последней. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/oon-2016759345.html

https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков