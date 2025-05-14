Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч
В Турции допустили, что делегации России и Украины проведут серию встреч
Виды Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
"Вполне возможно, что по итогам переговоров может быть достигнута договоренность продолжить процесс с целью завершения конфликта. Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, всё будет зависеть от итогов (первой возможной встречи 15 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности того, что возможная встреча в Стамбуле 15 мая будет не последней.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.