Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016799073.html
Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч
Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч - РИА Новости, 14.05.2025
Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч
Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:18:00+03:00
2025-05-14T07:18:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36870/01/368700143_0:134:3001:1822_1920x0_80_0_0_6282a1dce0a45fc2e1e559dfd4bac7c0.jpg
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз. "Вполне возможно, что по итогам переговоров может быть достигнута договоренность продолжить процесс с целью завершения конфликта. Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, всё будет зависеть от итогов (первой возможной встречи 15 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности того, что возможная встреча в Стамбуле 15 мая будет не последней. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/oon-2016759345.html
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36870/01/368700143_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a4c453b3303cf73e70fdae54b3184892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Россия и Украина могут провести в Стамбуле серию встреч

В Турции допустили, что делегации России и Украины проведут серию встреч

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиды Стамбула
Виды Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Виды Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
"Вполне возможно, что по итогам переговоров может быть достигнута договоренность продолжить процесс с целью завершения конфликта. Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, всё будет зависеть от итогов (первой возможной встречи 15 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности того, что возможная встреча в Стамбуле 15 мая будет не последней.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ООН не раскрывает, будет ли представлена на возможных переговорах в Турции
Вчера, 20:41
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
Вчера, 16:45
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала