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В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025
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06:09 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016794862.html
В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины
В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025
В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины
Вероятность позитивного завершения возможной встречи делегаций России и Украины в Стамбуле есть, сам выбор Турции в качестве места ее проведения неслучаен,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:09:00+03:00
2025-05-14T06:09:00+03:00
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Вероятность позитивного завершения возможной встречи делегаций России и Украины в Стамбуле есть, сам выбор Турции в качестве места ее проведения неслучаен, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз. "Необходимо сначала прояснить логику самого выбора Турции в качестве места проведения этих переговоров. Это, в первую очередь, связано с доверием сторон. Турция стала центром, где решаются конфликты. Посыл Турции связан с завершением конфликтов, не преследуются никакие корыстные цели", - сказал собеседник агентства. По его словам, вероятность того, что возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле, завершатся позитивно, есть. "Конечно, есть. Пора покончить с этим кровопролитием. Старания Турции направлены именно на это", - сказал политик, отвечая на вопрос о возможности позитивного завершения переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины

Политик Коркмаз: вероятность успеха переговоров России и Украины есть

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Вероятность позитивного завершения возможной встречи делегаций России и Украины в Стамбуле есть, сам выбор Турции в качестве места ее проведения неслучаен, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
"Необходимо сначала прояснить логику самого выбора Турции в качестве места проведения этих переговоров. Это, в первую очередь, связано с доверием сторон. Турция стала центром, где решаются конфликты. Посыл Турции связан с завершением конфликтов, не преследуются никакие корыстные цели", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, вероятность того, что возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле, завершатся позитивно, есть.
"Конечно, есть. Пора покончить с этим кровопролитием. Старания Турции направлены именно на это", - сказал политик, отвечая на вопрос о возможности позитивного завершения переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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