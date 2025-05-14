В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины
Политик Коркмаз: вероятность успеха переговоров России и Украины есть
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Вероятность позитивного завершения возможной встречи делегаций России и Украины в Стамбуле есть, сам выбор Турции в качестве места ее проведения неслучаен, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
"Необходимо сначала прояснить логику самого выбора Турции в качестве места проведения этих переговоров. Это, в первую очередь, связано с доверием сторон. Турция стала центром, где решаются конфликты. Посыл Турции связан с завершением конфликтов, не преследуются никакие корыстные цели", - сказал собеседник агентства.
"Конечно, есть. Пора покончить с этим кровопролитием. Старания Турции направлены именно на это", - сказал политик, отвечая на вопрос о возможности позитивного завершения переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.