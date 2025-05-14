https://ria.ru/20250514/tsentr-2016851588.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 14.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:15:00+03:00

2025-05-14T12:15:00+03:00

2025-05-14T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250514/aerodrom-2016851485.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины