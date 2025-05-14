https://ria.ru/20250514/trutnev-2016805113.html

"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025

"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025 - РИА Новости, 14.05.2025

"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025

Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщили в фонде... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:54:00+03:00

2025-05-14T08:54:00+03:00

2025-05-14T08:54:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет касаться сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Главной темой Восточного экономического форума – 2025, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания"", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, Восточный экономический форум позволяет обсудить вопросы экономики, политики и социальной сферы не только в России, но и во всем мире. "Это важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Без сотрудничества, без взаимовыгодного партнерства невозможно развитие. К сожалению, мы видим, что происходит в современном мире: необоснованные политические амбиции некоторых стран-соседей вредят взаимодействию бизнеса, гуманитарным и научным направлениям. Но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества", - цитирует "Росконгресс" Трутнева. Вице-премьер напомнил, что на Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы и резидентами территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток стали в том числе зарубежные инвесторы. "Сейчас мы создаем новую оболочку – международную территорию опережающего развития, которая даст отечественным и иностранным партнерам взаимовыгодные возможности для укрепления экономик наших стран. Еще одно направление взаимодействия – Северный морской путь, кратчайший транспортный коридор между Европой и Дальним Востоком. Эти и другие темы мы будем обсуждать на форуме", – уточнил Трутнев. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков выразил уверенность, что форум в очередной раз станет эффективной платформой для выработки решений по ключевым стратегическим направлениям, которые станут основой для процветания макрорегиона. "В 2025 году пройдет юбилейный десятый Восточный экономический форум. За годы работы ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для формирования моделей взаимовыгодного партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема предстоящего форума отражает ценность равноправного международного диалога и мирного сосуществования как основ устойчивого развития. При этом особая роль ВЭФ заключается в гармонизации глобальных экономических тенденций с задачами социально-экономического роста российского Дальнего Востока", – отметил Кобяков. X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20250428/trutnev-2013759072.html

https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

https://ria.ru/20250428/vef-2013758636.html

россия

дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дальний восток, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет