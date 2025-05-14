https://ria.ru/20250514/tripoli-2016783926.html
В Триполи произошли столкновения
В Триполи произошли столкновения - РИА Новости, 14.05.2025
В Триполи произошли столкновения
В нескольких районах Триполи произошли столкновения, пишет ливийская газета Al Wasat. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:26:00+03:00
2025-05-14T02:26:00+03:00
2025-05-14T09:40:00+03:00
в мире
триполи
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016740588_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_175ff9cb695c6edbfeebaeb9e747b841.jpg
КАИР, 14 мая — РИА Новости. В нескольких районах Триполи произошли столкновения, пишет ливийская газета Al Wasat."Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения", — указано в публикации.Как рассказал источник РИА Новости, подразделения Ливийской национальной армии движутся в сторону города Сирт из Бенгази в восточной части страны.В понедельник вечером в некоторых районах столицы прозвучали звуки стрельбы и произошли столкновения. По данным медиков, это привело к шести жертвам.К инциденту привела гибель главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Как утверждают местные СМИ, его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны ПНЕ Ливии.Позже ночью во вторник МВД республики сообщало о стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591555.html
триполи
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016740588_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_929c22b59bd753f1a78278830beae9a4.jpg
Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии
Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии
2025-05-14T02:26
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, триполи, ливия
В Триполи произошли столкновения
В нескольких районах Ливии вновь происходят столкновения