Рейтинг@Mail.ru
В Триполи произошли столкновения - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 14.05.2025 (обновлено: 09:40 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tripoli-2016783926.html
В Триполи произошли столкновения
В Триполи произошли столкновения - РИА Новости, 14.05.2025
В Триполи произошли столкновения
В нескольких районах Триполи произошли столкновения, пишет ливийская газета Al Wasat. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:26:00+03:00
2025-05-14T09:40:00+03:00
в мире
триполи
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016740588_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_175ff9cb695c6edbfeebaeb9e747b841.jpg
КАИР, 14 мая — РИА Новости. В нескольких районах Триполи произошли столкновения, пишет ливийская газета Al Wasat."Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения", — указано в публикации.Как рассказал источник РИА Новости, подразделения Ливийской национальной армии движутся в сторону города Сирт из Бенгази в восточной части страны.В понедельник вечером в некоторых районах столицы прозвучали звуки стрельбы и произошли столкновения. По данным медиков, это привело к шести жертвам.К инциденту привела гибель главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Как утверждают местные СМИ, его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны ПНЕ Ливии.Позже ночью во вторник МВД республики сообщало о стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591555.html
триполи
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии
Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии
2025-05-14T02:26
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016740588_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_929c22b59bd753f1a78278830beae9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, ливия
В мире, Триполи, Ливия
В Триполи произошли столкновения

В нескольких районах Ливии вновь происходят столкновения

© Getty Images / Anadolu/Hazem TurkiaСгоревшие автомобили после столкновений в Триполи
Сгоревшие автомобили после столкновений в Триполи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Hazem Turkia
Сгоревшие автомобили после столкновений в Триполи
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 мая — РИА Новости. В нескольких районах Триполи произошли столкновения, пишет ливийская газета Al Wasat.
«
"Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения", — указано в публикации.
Как рассказал источник РИА Новости, подразделения Ливийской национальной армии движутся в сторону города Сирт из Бенгази в восточной части страны.
В понедельник вечером в некоторых районах столицы прозвучали звуки стрельбы и произошли столкновения. По данным медиков, это привело к шести жертвам.
К инциденту привела гибель главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Как утверждают местные СМИ, его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны ПНЕ Ливии.
Позже ночью во вторник МВД республики сообщало о стабилизации обстановки.
Боевые машины пехоты на одной из улиц в Триполи, Ливан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Вчера, 00:58
 
В миреТриполиЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала