https://ria.ru/20250514/trevoga-2016781653.html

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.05.2025

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:36:00+03:00

2025-05-14T01:36:00+03:00

2025-05-14T01:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании - отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице - укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте - выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)