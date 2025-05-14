https://ria.ru/20250514/tramp-2017003547.html

Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters

Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:44:00+03:00

2025-05-14T23:44:00+03:00

2025-05-14T23:49:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника."Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - передает агентство.Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.

https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, сша, стамбул, владимир зеленский