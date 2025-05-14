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Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 14.05.2025 (обновлено: 23:49 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tramp-2017003547.html
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:44:00+03:00
2025-05-14T23:49:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
специальная военная операция на украине
турция
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дональд трамп
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владимир мединский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника."Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - передает агентство.Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.
https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, сша, стамбул, владимир зеленский
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, США, Стамбул, Владимир Зеленский
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters

Reuters: Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - передает агентство.
Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Вчера, 22:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025ТурцияРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийСШАСтамбулВладимир Зеленский
 
 
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