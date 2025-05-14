https://ria.ru/20250514/tramp-2017003547.html
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:44:00+03:00
2025-05-14T23:44:00+03:00
2025-05-14T23:49:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника."Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - передает агентство.Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.
https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html
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Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, США, Стамбул, Владимир Зеленский
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, передает Reuters
Reuters: Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной