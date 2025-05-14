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Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 14.05.2025
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22:43 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html
Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана
Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы дружелюбное решение вопроса с иранской ядерной программой. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:43:00+03:00
2025-05-14T22:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы дружелюбное решение вопроса с иранской ядерной программой. "Только два пути есть, не три, не пять. Дружелюбный и недружелюбный", - сказал Трамп в ходе государственного приема в Дохе. Трансляцию мероприятия вели катарские телеканалы в YouTube. Президент США заявил, что не хотел бы эскалации, поэтому ожидает понимания и действий со стороны руководства Ирана. Трамп поблагодарил руководство Катара за посредничество, благодаря которому происходят переговоры о ядерной сделке с Ираном. "Это гораздо более дружелюбный путь", - сказал Трамп. Трамп ранее выразил уверенность, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, youtube, обострение отношений сша и ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, YouTube, Обострение отношений США и Ирана
Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана

Трамп заявил, что хотел бы дружелюбно решить вопрос с ядерной программой Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы дружелюбное решение вопроса с иранской ядерной программой.
«
"Только два пути есть, не три, не пять. Дружелюбный и недружелюбный", - сказал Трамп в ходе государственного приема в Дохе. Трансляцию мероприятия вели катарские телеканалы в YouTube.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
19 апреля, 18:16
Президент США заявил, что не хотел бы эскалации, поэтому ожидает понимания и действий со стороны руководства Ирана.
Трамп поблагодарил руководство Катара за посредничество, благодаря которому происходят переговоры о ядерной сделке с Ираном. "Это гораздо более дружелюбный путь", - сказал Трамп.
Трамп ранее выразил уверенность, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана
4 мая, 22:44
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффYouTubeОбострение отношений США и Ирана
 
 
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