https://ria.ru/20250514/tramp-2016970105.html

Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой

Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой

Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники. "У нас лучшее военное оборудование, вы покупаете много этого оборудования. Завтра будет, что мы называем, авиашоу. Образцы последней техники. Много веселого и интересного", - сказал Трамп на встрече с эмиром, трансляцию которой вел Белый дом. Как заявил Трамп, его связывают давние отношения с руководством Катара, и не всегда они были политическими. По словам Трампа, в ходе его визита Катар заключил сделку с американской компанией Вoeing на 200 миллиардов долларов. Ранее президентский борт Трампа в воздушном пространстве Катара сопровождали истребители ВВС арабской страны. Визит американского лидера на Ближний Восток сопровождался и другими знаками почета.

https://ria.ru/20250514/soglashenie-2016962555.html

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в мире, катар, сша, доха, дональд трамп