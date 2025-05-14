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Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой - РИА Новости, 14.05.2025
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19:27 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016970105.html
Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой
Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой
Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники. "У нас лучшее военное оборудование, вы покупаете много этого оборудования. Завтра будет, что мы называем, авиашоу. Образцы последней техники. Много веселого и интересного", - сказал Трамп на встрече с эмиром, трансляцию которой вел Белый дом. Как заявил Трамп, его связывают давние отношения с руководством Катара, и не всегда они были политическими. По словам Трампа, в ходе его визита Катар заключил сделку с американской компанией Вoeing на 200 миллиардов долларов. Ранее президентский борт Трампа в воздушном пространстве Катара сопровождали истребители ВВС арабской страны. Визит американского лидера на Ближний Восток сопровождался и другими знаками почета.
https://ria.ru/20250514/soglashenie-2016962555.html
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в мире, катар, сша, доха, дональд трамп
В мире, Катар, США, Доха, Дональд Трамп
Трамп пообещал эмиру Катара авиашоу с военной техникой

Трамп пообещал эмиру Катара показать в Дохе авиашоу с военной техникой

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Алю, что в ходе его визита в Дохе покажут авиашоу с последними образцами военной техники.
"У нас лучшее военное оборудование, вы покупаете много этого оборудования. Завтра будет, что мы называем, авиашоу. Образцы последней техники. Много веселого и интересного", - сказал Трамп на встрече с эмиром, трансляцию которой вел Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов
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Как заявил Трамп, его связывают давние отношения с руководством Катара, и не всегда они были политическими. По словам Трампа, в ходе его визита Катар заключил сделку с американской компанией Вoeing на 200 миллиардов долларов.
Ранее президентский борт Трампа в воздушном пространстве Катара сопровождали истребители ВВС арабской страны. Визит американского лидера на Ближний Восток сопровождался и другими знаками почета.
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Вчера, 16:45
 
В миреКатарСШАДохаДональд Трамп
 
 
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