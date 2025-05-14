https://ria.ru/20250514/tramp-2016959862.html

Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара

Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Россию, Украину и Иран в ходе своего разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:28:00+03:00

2025-05-14T18:28:00+03:00

2025-05-14T18:28:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

россия

украина

дональд трамп

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Россию, Украину и Иран в ходе своего разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. "Мы обсудили ситуацию в мире, обсудили Россию и Украину, где вы оказали огромную помощь по многим разным аспектам. Мы, безусловно, обсудили Иран", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания ряда соглашений между двумя странами. Трансляцию вел Белый дом. В понедельник Трамп отправился в первую зарубежную поездку с начала его второго срока на посту президента. В рамках своего визита на Ближний Восток президент США уже посетил Саудовскую Аравию и Катар, а также собирается отправиться в ОАЭ.

https://ria.ru/20250514/katar-2016956463.html

сша

россия

украина

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, катар