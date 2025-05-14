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Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара - РИА Новости, 14.05.2025
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18:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016959862.html
Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара
Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Россию, Украину и Иран в ходе своего разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Россию, Украину и Иран в ходе своего разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. "Мы обсудили ситуацию в мире, обсудили Россию и Украину, где вы оказали огромную помощь по многим разным аспектам. Мы, безусловно, обсудили Иран", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания ряда соглашений между двумя странами. Трансляцию вел Белый дом. В понедельник Трамп отправился в первую зарубежную поездку с начала его второго срока на посту президента. В рамках своего визита на Ближний Восток президент США уже посетил Саудовскую Аравию и Катар, а также собирается отправиться в ОАЭ.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, катар
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Катар
Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара

Трамп заявил, что обсудил с эмиром Катара Россию, Украину и Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Россию, Украину и Иран в ходе своего разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе.
«
"Мы обсудили ситуацию в мире, обсудили Россию и Украину, где вы оказали огромную помощь по многим разным аспектам. Мы, безусловно, обсудили Иран", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания ряда соглашений между двумя странами. Трансляцию вел Белый дом.
В понедельник Трамп отправился в первую зарубежную поездку с начала его второго срока на посту президента. В рамках своего визита на Ближний Восток президент США уже посетил Саудовскую Аравию и Катар, а также собирается отправиться в ОАЭ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве
Вчера, 18:14
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияУкраинаДональд ТрампКатар
 
 
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