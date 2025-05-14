https://ria.ru/20250514/tramp-2016949518.html

Трамп уверен в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится

Трамп уверен в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп уверен в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:50:00+03:00

2025-05-14T17:50:00+03:00

2025-05-14T17:50:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. "Я думаю, это разрешится тем или иным путем. Интересная ситуация", - заявил Трамп в Дохе на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль. Так он охарактеризовал переговоры по ядерной программе Ирана. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. Ранее Трамп говорил, что если дипломатического решения вопроса не будет, США другими мерами "остановят Иран от создания ядерного оружия". Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250514/peskov-2016854350.html

https://ria.ru/20250513/ssha-2016592709.html

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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана