https://ria.ru/20250514/tramp-2016904997.html
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:27:00+03:00
2025-05-14T15:27:00+03:00
2025-05-14T15:36:00+03:00
украина
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катар
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — сказал он во время встречи с эмиром Катара в Дохе.Американский лидер поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дональд трамп, сша, в мире, катар
Украина, Дональд Трамп, США, В мире, Катар
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Трамп: по Украине сегодня, завтра и в пятницу могут появиться хорошие новости