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Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2025
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15:27 14.05.2025 (обновлено: 15:36 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tramp-2016904997.html
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.05.2025
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украина
дональд трамп
сша
в мире
катар
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — сказал он во время встречи с эмиром Катара в Дохе.Американский лидер поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
украина
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украина, дональд трамп, сша, в мире, катар
Украина, Дональд Трамп, США, В мире, Катар
Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

Трамп: по Украине сегодня, завтра и в пятницу могут появиться хорошие новости

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«
"Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — сказал он во время встречи с эмиром Катара в Дохе.
Американский лидер поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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