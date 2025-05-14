https://ria.ru/20250514/tramp-2016904997.html

Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:27:00+03:00

2025-05-14T15:27:00+03:00

2025-05-14T15:36:00+03:00

украина

дональд трамп

сша

в мире

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_ac54a89613cf07358ad10ee643fd7fce.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может появиться позитивная информация по вопросу урегулирования конфликта на Украине."Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим", — сказал он во время встречи с эмиром Катара в Дохе.Американский лидер поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий США, включая помощь в вопросах России и Украины.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

украина

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, дональд трамп, сша, в мире, катар