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США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.05.2025
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11:24 14.05.2025 (обновлено: 11:53 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tramp-2016837521.html
США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп
США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.05.2025
США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп
США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:24:00+03:00
2025-05-14T11:53:00+03:00
в мире
сша
сирия
дональд трамп
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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде.Трансляцию церемонии ведет телеканал Al Arabiya."Мы стремимся нормализовать отношения с новым сирийским правительством. Нормализация отношений с Сирией началась со встречи с аш-Шараа", - сказал Трамп. Как передал телеканал, до начала саммита Трамп провел переговоры с сирийской делегацией во главе с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, которого Трампу представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман."Я сниму все санкции с Сирии, снятие санкций даст им свежий старт", - добавил Трамп.
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в мире, сша, сирия, дональд трамп
В мире, США, Сирия, Дональд Трамп
США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп

Трамп в Эр-Рияде заявил, что США хотят нормализации отношений с властями Сирии

© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии. 14 мая 2025
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии. 14 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии. 14 мая 2025
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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде.
Трансляцию церемонии ведет телеканал Al Arabiya.
"Мы стремимся нормализовать отношения с новым сирийским правительством. Нормализация отношений с Сирией началась со встречи с аш-Шараа", - сказал Трамп. Как передал телеканал, до начала саммита Трамп провел переговоры с сирийской делегацией во главе с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, которого Трампу представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
"Я сниму все санкции с Сирии, снятие санкций даст им свежий старт", - добавил Трамп.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ООН приветствует решение США снять санкции с Сирии
Вчера, 19:53
 
В миреСШАСирияДональд Трамп
 
 
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