https://ria.ru/20250514/tramp-2016837521.html

США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп

США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 14.05.2025

США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп

США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:24:00+03:00

2025-05-14T11:24:00+03:00

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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде.Трансляцию церемонии ведет телеканал Al Arabiya."Мы стремимся нормализовать отношения с новым сирийским правительством. Нормализация отношений с Сирией началась со встречи с аш-Шараа", - сказал Трамп. Как передал телеканал, до начала саммита Трамп провел переговоры с сирийской делегацией во главе с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, которого Трампу представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман."Я сниму все санкции с Сирии, снятие санкций даст им свежий старт", - добавил Трамп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сирия, дональд трамп