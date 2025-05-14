США стремятся к нормализации отношений с правительством Сирии, заявил Трамп
Трамп в Эр-Рияде заявил, что США хотят нормализации отношений с властями Сирии
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии. 14 мая 2025
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Саудовской Аравии. 14 мая 2025
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 мая - РИА Новости. США стремятся к нормализации отношений с новыми властями Сирии, заявил в среду президент США Дональд Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде.
Трансляцию церемонии ведет телеканал Al Arabiya.
"Мы стремимся нормализовать отношения с новым сирийским правительством. Нормализация отношений с Сирией началась со встречи с аш-Шараа", - сказал Трамп. Как передал телеканал, до начала саммита Трамп провел переговоры с сирийской делегацией во главе с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, которого Трампу представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
"Я сниму все санкции с Сирии, снятие санкций даст им свежий старт", - добавил Трамп.