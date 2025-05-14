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Трамп заявил, что "Оземпик" не работает - РИА Новости, 14.05.2025
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04:59 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016791097.html
Трамп заявил, что "Оземпик" не работает
Трамп заявил, что "Оземпик" не работает - РИА Новости, 14.05.2025
Трамп заявил, что "Оземпик" не работает
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает эффективным препарат от диабета "Оземпик", который стал популярным средством от лишнего веса. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:59:00+03:00
2025-05-14T04:59:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает эффективным препарат от диабета "Оземпик", который стал популярным средством от лишнего веса. "У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней", - заявил Трамп в интервью Fox News. Трамп заявил, что его неназванный друг точно узнает себя в рассказе, а еще он боится, что президент США выдаст его имя, но американский лидер пообещал не делать этого. Препарат в Лондоне, где была совершена покупка, стоил в 15 раз дешевле, чем в США, отметил Трамп.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010838065.html
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в мире, сша, лондон, дональд трамп
В мире, США, Лондон, Дональд Трамп
Трамп заявил, что "Оземпик" не работает

Трамп заявил, что не считает эффективным препарат Оземпик

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает эффективным препарат от диабета "Оземпик", который стал популярным средством от лишнего веса.
"У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней", - заявил Трамп в интервью Fox News.
Трамп заявил, что его неназванный друг точно узнает себя в рассказе, а еще он боится, что президент США выдаст его имя, но американский лидер пообещал не делать этого. Препарат в Лондоне, где была совершена покупка, стоил в 15 раз дешевле, чем в США, отметил Трамп.
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