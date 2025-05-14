Трамп высказался о планах Катара подарить ему самолет
Трамп заявил, что глупо отказываться от бесплатного самолета из Катара
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Тruth Social, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
"Почему наши военные, а следовательно, налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить нас за отличную работу. Сэкономленные средства будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку снова великой. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны", - написал Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Левитт добавила, что администрация Трампа придерживается принципов максимальной прозрачности и будет продолжать следовать им в будущем.
По данным СМИ США, Boeing 747-8, который правительство Катара планирует передать Трампу, больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. Сообщалось также, что самолет будет использоваться до конца срока Трампа, пока новый президентский борт Белому дому не передаст Boeing - тогда подарок Катара перейдет в собственность президентской библиотеки республиканца. Нынешнему борту номер один, по данным СМИ, четыре десятка лет.