Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта
Рейтинг одобрения Трампа за неделю вырос на два процентных пункта
© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его экономической политики вырос на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
По результатам опроса, 44% американцев одобряют деятельность Трампа, а 39% респондентов довольны его управлением экономикой. Как пишет агентство, на прошлой неделе эти показатели составляли 42% и 36% соответственно.
Кроме того, согласно опросу, опасения населения США по поводу рецессии также ослабли, но остаются высокими: 69% американцев заявили, что они обеспокоены рецессией, а 60% сообщили о своих переживаниях из-за ситуации на рынке акций. Отмечается, что в середине апреля эти показатели составляли 76% и 67% соответственно.
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"Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос на этой неделе, поскольку американцы меньше беспокоились о его управлении экономикой и перспективах рецессии", - пишет Рейтер.
Опрос проводился онлайн с 12 по 13 мая среди более 1,1 тысячи американцев. Статистическая погрешность опроса составляет три процентных пункта.