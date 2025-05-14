https://ria.ru/20250514/tramp-2016781229.html

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта - РИА Новости, 14.05.2025

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:33:00+03:00

2025-05-14T01:33:00+03:00

2025-05-14T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его экономической политики вырос на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По результатам опроса, 44% американцев одобряют деятельность Трампа, а 39% респондентов довольны его управлением экономикой. Как пишет агентство, на прошлой неделе эти показатели составляли 42% и 36% соответственно. Кроме того, согласно опросу, опасения населения США по поводу рецессии также ослабли, но остаются высокими: 69% американцев заявили, что они обеспокоены рецессией, а 60% сообщили о своих переживаниях из-за ситуации на рынке акций. Отмечается, что в середине апреля эти показатели составляли 76% и 67% соответственно. "Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос на этой неделе, поскольку американцы меньше беспокоились о его управлении экономикой и перспективах рецессии", - пишет Рейтер. Опрос проводился онлайн с 12 по 13 мая среди более 1,1 тысячи американцев. Статистическая погрешность опроса составляет три процентных пункта.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, в мире