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Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта - РИА Новости, 14.05.2025
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01:33 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tramp-2016781229.html
Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта
Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта - РИА Новости, 14.05.2025
Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:33:00+03:00
2025-05-14T01:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его экономической политики вырос на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По результатам опроса, 44% американцев одобряют деятельность Трампа, а 39% респондентов довольны его управлением экономикой. Как пишет агентство, на прошлой неделе эти показатели составляли 42% и 36% соответственно. Кроме того, согласно опросу, опасения населения США по поводу рецессии также ослабли, но остаются высокими: 69% американцев заявили, что они обеспокоены рецессией, а 60% сообщили о своих переживаниях из-за ситуации на рынке акций. Отмечается, что в середине апреля эти показатели составляли 76% и 67% соответственно. "Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос на этой неделе, поскольку американцы меньше беспокоились о его управлении экономикой и перспективах рецессии", - пишет Рейтер. Опрос проводился онлайн с 12 по 13 мая среди более 1,1 тысячи американцев. Статистическая погрешность опроса составляет три процентных пункта.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Рейтинг одобрения Трампа среди американцев вырос на два пункта

Рейтинг одобрения Трампа за неделю вырос на два процентных пункта

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, а рейтинг одобрения жителями страны его экономической политики вырос на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
По результатам опроса, 44% американцев одобряют деятельность Трампа, а 39% респондентов довольны его управлением экономикой. Как пишет агентство, на прошлой неделе эти показатели составляли 42% и 36% соответственно.
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Кроме того, согласно опросу, опасения населения США по поводу рецессии также ослабли, но остаются высокими: 69% американцев заявили, что они обеспокоены рецессией, а 60% сообщили о своих переживаниях из-за ситуации на рынке акций. Отмечается, что в середине апреля эти показатели составляли 76% и 67% соответственно.
«
"Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос на этой неделе, поскольку американцы меньше беспокоились о его управлении экономикой и перспективах рецессии", - пишет Рейтер.
Опрос проводился онлайн с 12 по 13 мая среди более 1,1 тысячи американцев. Статистическая погрешность опроса составляет три процентных пункта.
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