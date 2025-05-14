Трамп примет участие в саммите стран Персидского залива в Эр-Рияде
Трамп на саммите в Эр-Рияде обсудит с аравийскими монархами безопасность
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду примет участие в пятом саммите с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.
"Саммит откроет новую главу конструктивного сотрудничества и станет подтверждением приближения более безопасного будущего, стабильности, благополучия региона и мира", - отметило сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
По его словам, саммит "представляет собой шанс обсудить текущие вызовы в сфере безопасности и политике, является способом координации между странами Совета сотрудничества и США, чтобы укрепить безопасность и стабильность в регионе".
Издаваемая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что саммит "дает возможность для американского президента представить свое видение относительно участия США в делах Ближнего Востока и определить интересы страны в регионе". Как сказал изданию представитель Госдепартамента США, Вашингтон "придерживается своих обязательств сотрудничать со странами региона в поиске устойчивых дипломатических и политических решений для прекращения кризисов".
Саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения шести лидерам стран Персидского залива принять участие в саммите с Трампом в конце прошлой недели.
Кроме того, ожидается присутствие президентов Сирии и Ливана. Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака.
Повестка дня саммита, как ожидается, будет включать обсуждение ситуации в секторе Газа: усилия по прекращению огня и возобновление доставки гуманитарной помощи. До поездки Трампа в регион появились слухи о возможном объявлении президентом США во время посещения стран Персидского залива о признании независимого палестинского государства, но премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что не располагает какой-либо информацией об этом.
Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.
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