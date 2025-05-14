https://ria.ru/20250514/tramp-2016778005.html

Трамп примет участие в саммите стран Персидского залива в Эр-Рияде

Трамп примет участие в саммите стран Персидского залива в Эр-Рияде - РИА Новости, 14.05.2025

Трамп примет участие в саммите стран Персидского залива в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп в среду примет участие в пятом саммите с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:36:00+03:00

2025-05-14T00:36:00+03:00

2025-05-14T00:36:00+03:00

в мире

сша

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саудовская аравия

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салман бен абдель азиз аль сауд

ахмед аш-шараа

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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду примет участие в пятом саммите с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. "Саммит откроет новую главу конструктивного сотрудничества и станет подтверждением приближения более безопасного будущего, стабильности, благополучия региона и мира", - отметило сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По его словам, саммит "представляет собой шанс обсудить текущие вызовы в сфере безопасности и политике, является способом координации между странами Совета сотрудничества и США, чтобы укрепить безопасность и стабильность в регионе". Издаваемая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что саммит "дает возможность для американского президента представить свое видение относительно участия США в делах Ближнего Востока и определить интересы страны в регионе". Как сказал изданию представитель Госдепартамента США, Вашингтон "придерживается своих обязательств сотрудничать со странами региона в поиске устойчивых дипломатических и политических решений для прекращения кризисов". Саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения шести лидерам стран Персидского залива принять участие в саммите с Трампом в конце прошлой недели. Кроме того, ожидается присутствие президентов Сирии и Ливана. Белый дом сообщал во вторник, что Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. В последнем таком саммите, который прошел в Эр-Рияде в 2022 году, помимо лидеров шести стран Персидского залива приняли участие главы Египта, Иордании и Ирака. Повестка дня саммита, как ожидается, будет включать обсуждение ситуации в секторе Газа: усилия по прекращению огня и возобновление доставки гуманитарной помощи. До поездки Трампа в регион появились слухи о возможном объявлении президентом США во время посещения стран Персидского залива о признании независимого палестинского государства, но премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что не располагает какой-либо информацией об этом. Саммит США - Персидский залив пройдет в Эр-Рияде во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Это первый такой визит во время его второго президентского срока. В первый день визита Трампа в королевство, по информации Белого дома, США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20250505/tramp-2014951249.html

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персидский залив

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, персидский залив, саудовская аравия, дональд трамп, салман бен абдель азиз аль сауд, ахмед аш-шараа, государственный департамент сша