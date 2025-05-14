Рейтинг@Mail.ru
Биография Гарегина Тосуняна - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 14.05.2025 (обновлено: 00:30 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tosunyan-2016627867.html
Биография Гарегина Тосуняна
Биография Гарегина Тосуняна - РИА Новости, 14.05.2025
Биография Гарегина Тосуняна
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:29:00+03:00
2025-05-14T00:30:00+03:00
справки
ереван
россия
гарегин тосунян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016630023_0:216:2952:1877_1920x0_80_0_0_a4e1edb14fc7315c761fd5b986a53c01.jpg
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка Ашота Карапетовича Тосуняна и учительницы русского языка Кимы Гедеоновны Тосунян. В 1976 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1989 году – факультет правоведения Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина). В 1992 году – экономическое отделение Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). В 1995 году – Институт повышения квалификации по финансово-банковской специальности Финансовой академии (ныне университет) при правительстве РФ. Доктор юридических наук (1995). С февраля 1977 года работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В.И. Ленина: научным сотрудником, заместителем начальника отдела.В 1988-1990 годах работал в Главном управлении по науке и технике Мосгорисполкома: главным специалистом, начальником отдела, начальником управления.В 1990 году инициировал создание и возглавил Управление научно-производственной кооперации Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.В 1990 году по поручению руководства Мосгорисполкома создал и возглавил Банк развития науки и технологий (Технобанк).В 1991 году участвовал в создании Ассоциации российских банков, был избран вице-президентом организации.В 1992 году создал и возглавил Межбанковский финансовый дом.В 1997-1999 годах - советник мэра Москвы Юрия Лужкова по финансово-правовым вопросам, руководитель Совета уполномоченных банков правительства Москвы.В 1998-1999 годах был советником премьер-министра России Евгения Примакова по кредитно-финансовым вопросам.С 2002 года – президент Ассоциации российских банков.Активно занимается научной и педагогической деятельностью.Заложил основы нового для отечественной правовой науки направления – банковского права.Создатель и руководитель в 1998-2019 годах Сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН. Он основал первую в системе высшего образования России специализированную кафедру банковского права и финансово-правовых дисциплин в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С момента создания и до 2014 года Гарегин Тосунян возглавлял данную кафедру, в настоящее время является ее научным руководителем.Им также была разработана первая в стране программа учебного курса "Банковского права".В начале 2000-х годов совместно с коллегами разработал теорию российского законодательства о кредитных историях. На ее основе в стране был создан институт кредитных историй. По его инициативе Ассоциацией российских банков и группой банков было учреждено одно из первых кредитных бюро в России – Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ). В 2022 году возглавил Совет директоров НБКИ.В 2003-2010 годах под его руководством были разработаны основные положения осуществления деятельности института Общественного защитника прав потребителей на рынке финансовых услуг (Финансового омбудсмена).Заслуженный деятель науки РФ (2010).Академик РАН (2019).Сопредседатель Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук РАН.Сопредседатель Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.Член Ученых советов Института государства и права РАН и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФИностранный член Национальной академии наук Республики Армения.Автор более 250 научных публикаций, в том числе более 30 монографий, из них шесть личных.Женат, пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016630023_189:0:2812:1967_1920x0_80_0_0_3bffe8839d8f9f33d222eda55cb626e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, ереван, россия, гарегин тосунян
Справки, Ереван, Россия, Гарегин Тосунян

Биография Гарегина Тосуняна

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
Читать ria.ru в
Дзен
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка Ашота Карапетовича Тосуняна и учительницы русского языка Кимы Гедеоновны Тосунян.
В 1976 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1989 году – факультет правоведения Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина). В 1992 году – экономическое отделение Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). В 1995 году – Институт повышения квалификации по финансово-банковской специальности Финансовой академии (ныне университет) при правительстве РФ. Доктор юридических наук (1995).
С февраля 1977 года работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В.И. Ленина: научным сотрудником, заместителем начальника отдела.
В 1988-1990 годах работал в Главном управлении по науке и технике Мосгорисполкома: главным специалистом, начальником отдела, начальником управления.
В 1990 году инициировал создание и возглавил Управление научно-производственной кооперации Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.
В 1990 году по поручению руководства Мосгорисполкома создал и возглавил Банк развития науки и технологий (Технобанк).
В 1991 году участвовал в создании Ассоциации российских банков, был избран вице-президентом организации.
В 1992 году создал и возглавил Межбанковский финансовый дом.
В 1997-1999 годах - советник мэра Москвы Юрия Лужкова по финансово-правовым вопросам, руководитель Совета уполномоченных банков правительства Москвы.
В 1998-1999 годах был советником премьер-министра России Евгения Примакова по кредитно-финансовым вопросам.
С 2002 года – президент Ассоциации российских банков.
Активно занимается научной и педагогической деятельностью.
Заложил основы нового для отечественной правовой науки направления – банковского права.
Создатель и руководитель в 1998-2019 годах Сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН.
Он основал первую в системе высшего образования России специализированную кафедру банковского права и финансово-правовых дисциплин в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С момента создания и до 2014 года Гарегин Тосунян возглавлял данную кафедру, в настоящее время является ее научным руководителем.
Им также была разработана первая в стране программа учебного курса "Банковского права".
В начале 2000-х годов совместно с коллегами разработал теорию российского законодательства о кредитных историях. На ее основе в стране был создан институт кредитных историй. По его инициативе Ассоциацией российских банков и группой банков было учреждено одно из первых кредитных бюро в России – Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ). В 2022 году возглавил Совет директоров НБКИ.
В 2003-2010 годах под его руководством были разработаны основные положения осуществления деятельности института Общественного защитника прав потребителей на рынке финансовых услуг (Финансового омбудсмена).
Заслуженный деятель науки РФ (2010).
Академик РАН (2019).
Сопредседатель Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук РАН.
Сопредседатель Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.
Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Член Ученых советов Института государства и права РАН и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Иностранный член Национальной академии наук Республики Армения.
Автор более 250 научных публикаций, в том числе более 30 монографий, из них шесть личных.
Женат, пятеро детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕреванРоссияГарегин Тосунян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала