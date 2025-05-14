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Биография Гарегина Тосуняна

Биография Гарегина Тосуняна - РИА Новости, 14.05.2025

Биография Гарегина Тосуняна

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:29:00+03:00

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гарегин тосунян

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Ашотович Тосунян родился 14 мая 1955 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье историка Ашота Карапетовича Тосуняна и учительницы русского языка Кимы Гедеоновны Тосунян. В 1976 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1989 году – факультет правоведения Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина). В 1992 году – экономическое отделение Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). В 1995 году – Институт повышения квалификации по финансово-банковской специальности Финансовой академии (ныне университет) при правительстве РФ. Доктор юридических наук (1995). С февраля 1977 года работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В.И. Ленина: научным сотрудником, заместителем начальника отдела.В 1988-1990 годах работал в Главном управлении по науке и технике Мосгорисполкома: главным специалистом, начальником отдела, начальником управления.В 1990 году инициировал создание и возглавил Управление научно-производственной кооперации Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.В 1990 году по поручению руководства Мосгорисполкома создал и возглавил Банк развития науки и технологий (Технобанк).В 1991 году участвовал в создании Ассоциации российских банков, был избран вице-президентом организации.В 1992 году создал и возглавил Межбанковский финансовый дом.В 1997-1999 годах - советник мэра Москвы Юрия Лужкова по финансово-правовым вопросам, руководитель Совета уполномоченных банков правительства Москвы.В 1998-1999 годах был советником премьер-министра России Евгения Примакова по кредитно-финансовым вопросам.С 2002 года – президент Ассоциации российских банков.Активно занимается научной и педагогической деятельностью.Заложил основы нового для отечественной правовой науки направления – банковского права.Создатель и руководитель в 1998-2019 годах Сектора финансового и банковского права Института государства и права РАН. Он основал первую в системе высшего образования России специализированную кафедру банковского права и финансово-правовых дисциплин в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С момента создания и до 2014 года Гарегин Тосунян возглавлял данную кафедру, в настоящее время является ее научным руководителем.Им также была разработана первая в стране программа учебного курса "Банковского права".В начале 2000-х годов совместно с коллегами разработал теорию российского законодательства о кредитных историях. На ее основе в стране был создан институт кредитных историй. По его инициативе Ассоциацией российских банков и группой банков было учреждено одно из первых кредитных бюро в России – Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ). В 2022 году возглавил Совет директоров НБКИ.В 2003-2010 годах под его руководством были разработаны основные положения осуществления деятельности института Общественного защитника прав потребителей на рынке финансовых услуг (Финансового омбудсмена).Заслуженный деятель науки РФ (2010).Академик РАН (2019).Сопредседатель Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества Отделения общественных наук РАН.Сопредседатель Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.Член Ученых советов Института государства и права РАН и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФИностранный член Национальной академии наук Республики Армения.Автор более 250 научных публикаций, в том числе более 30 монографий, из них шесть личных.Женат, пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ереван, россия, гарегин тосунян