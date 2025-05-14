https://ria.ru/20250514/torgovlya-2016962860.html
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот - РИА Новости, 14.05.2025
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:46:00+03:00
2025-05-14T18:46:00+03:00
2025-05-14T18:46:00+03:00
оаэ
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016959299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09d3cfc633ced0d9e4706c09bbccb448.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между государствами и сделает экспорт в эти страны еще более привлекательным для российского бизнеса, сказал представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."Мы рассчитываем, что скорейшее заключение договора о создании зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС, о котором было объявлено ранее, позволит не только сохранить, но и приумножить динамику роста товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. В этих условиях экспорт в эти направления станет еще более привлекательным для российских компаний", – сказал Джаббори на сессии "Евразийское партнерство: драйверы экономического роста через межрегиональное сотрудничество".Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности. Центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, а большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016959299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e9284d74c10109ffb7a546d7ac42a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, экономика
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
РЭЦ: создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между государствами и сделает экспорт в эти страны еще более привлекательным для российского бизнеса, сказал представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025".
"Мы рассчитываем, что скорейшее заключение договора о создании зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС, о котором было объявлено ранее, позволит не только сохранить, но и приумножить динамику роста товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. В этих условиях экспорт в эти направления станет еще более привлекательным для российских компаний", – сказал Джаббори на сессии "Евразийское партнерство: драйверы экономического роста через межрегиональное сотрудничество".
Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности. Центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, а большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".