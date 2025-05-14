Рейтинг@Mail.ru
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/torgovlya-2016962860.html
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот - РИА Новости, 14.05.2025
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:46:00+03:00
2025-05-14T18:46:00+03:00
оаэ
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016959299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09d3cfc633ced0d9e4706c09bbccb448.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между государствами и сделает экспорт в эти страны еще более привлекательным для российского бизнеса, сказал представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."Мы рассчитываем, что скорейшее заключение договора о создании зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС, о котором было объявлено ранее, позволит не только сохранить, но и приумножить динамику роста товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. В этих условиях экспорт в эти направления станет еще более привлекательным для российских компаний", – сказал Джаббори на сессии "Евразийское партнерство: драйверы экономического роста через межрегиональное сотрудничество".Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности. Центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, а большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016959299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e9284d74c10109ffb7a546d7ac42a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, экономика
ОАЭ, Россия, Экономика
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот

РЭЦ: создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот

© РИА Новости / Анатолий МедведьОфициальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ Джаббори Наджибулло Гаффорзода
Официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ Джаббори Наджибулло Гаффорзода - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ Джаббори Наджибулло Гаффорзода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между государствами и сделает экспорт в эти страны еще более привлекательным для российского бизнеса, сказал представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025".
"Мы рассчитываем, что скорейшее заключение договора о создании зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС, о котором было объявлено ранее, позволит не только сохранить, но и приумножить динамику роста товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. В этих условиях экспорт в эти направления станет еще более привлекательным для российских компаний", – сказал Джаббори на сессии "Евразийское партнерство: драйверы экономического роста через межрегиональное сотрудничество".
Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности. Центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, а большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО РЭЦ Исрафил Али-Заде - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
РЭЦ назвал перспективные направления экспорта в страны Ближнего Востока
Вчера, 16:48
 
ОАЭРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала