https://ria.ru/20250514/torgovlya-2016962860.html

Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот

Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот - РИА Новости, 14.05.2025

Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот

Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:46:00+03:00

2025-05-14T18:46:00+03:00

2025-05-14T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ поможет увеличить товарооборот между государствами и сделает экспорт в эти страны еще более привлекательным для российского бизнеса, сказал представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."Мы рассчитываем, что скорейшее заключение договора о создании зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС, о котором было объявлено ранее, позволит не только сохранить, но и приумножить динамику роста товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. В этих условиях экспорт в эти направления станет еще более привлекательным для российских компаний", – сказал Джаббори на сессии "Евразийское партнерство: драйверы экономического роста через межрегиональное сотрудничество".Он также рассказал о доступных услугах и мерах поддержки, которую оказывает РЭЦ бизнесу на всех этапах экспортной деятельности. Центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, а большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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