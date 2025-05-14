https://ria.ru/20250514/toplivo-2016888219.html

Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо

Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо - РИА Новости, 14.05.2025

Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо

Вице-премьер России Александр Новак в преддверии лета поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ следить за ценами на транспортное топливо... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:34:00+03:00

2025-05-14T14:34:00+03:00

2025-05-14T14:40:00+03:00

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальний восток

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак в преддверии лета поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ следить за ценами на транспортное топливо в целом по стране и в отдельных её районах, включая Дальний Восток, сообщило правительство РФ."Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС осуществлять мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ", - говорится в сообщении кабмина.Также ведомствам поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса и проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html

россия

дальний восток

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальний восток, федеральная антимонопольная служба (фас россии)