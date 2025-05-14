https://ria.ru/20250514/toplivo-2016888219.html
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо - РИА Новости, 14.05.2025
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо
Вице-премьер России Александр Новак в преддверии лета поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ следить за ценами на транспортное топливо... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:34:00+03:00
2025-05-14T14:34:00+03:00
2025-05-14T14:40:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальний восток
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак в преддверии лета поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ следить за ценами на транспортное топливо в целом по стране и в отдельных её районах, включая Дальний Восток, сообщило правительство РФ."Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС осуществлять мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ", - говорится в сообщении кабмина.Также ведомствам поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса и проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальний восток, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальний Восток, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо в преддверии лета