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В Тюмени осудили экс-главу отдела Ростехнадзора за взятки - РИА Новости, 14.05.2025
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10:25 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tjumen-2016822294.html
В Тюмени осудили экс-главу отдела Ростехнадзора за взятки
В Тюмени осудили экс-главу отдела Ростехнадзора за взятки - РИА Новости, 14.05.2025
В Тюмени осудили экс-главу отдела Ростехнадзора за взятки
Суд в Тюмени признал бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора виновным в получении более 5,5 миллиона рублей взятками и приговорил к РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:25:00+03:00
2025-05-14T10:25:00+03:00
происшествия
тюмень
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тюменская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 14 мая – РИА Новости. Суд в Тюмени признал бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора виновным в получении более 5,5 миллиона рублей взятками и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Следствием и судом установлено, что пользуясь должностью, фигурант с 2017 по 2023 год систематически получал от представителей экспертных организаций, проводивших экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, взятки за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз, а также за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности без ее фактического прохождения. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 5,5 миллиона рублей. "Собраны достаточные доказательства для вынесения приговора бывшему начальнику отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах… и мелком взяточничестве… Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный также лишен права 7 лет занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера на государственной службе и в органах местного самоуправления. Полученные незаконным путем 5,5 миллиона рублей конфискованы в доход государства. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в связи с данным уголовным делом пять взяткодателей осуждены, в отношении трех уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016773910.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Тюмени осудили экс-главу отдела Ростехнадзора за взятки

Экс-глава отдела Ростехнадзора в Тюмени получил десять лет колонии за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 14 мая – РИА Новости. Суд в Тюмени признал бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора виновным в получении более 5,5 миллиона рублей взятками и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
Следствием и судом установлено, что пользуясь должностью, фигурант с 2017 по 2023 год систематически получал от представителей экспертных организаций, проводивших экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, взятки за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз, а также за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности без ее фактического прохождения. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 5,5 миллиона рублей.
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"Собраны достаточные доказательства для вынесения приговора бывшему начальнику отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах… и мелком взяточничестве… Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный также лишен права 7 лет занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера на государственной службе и в органах местного самоуправления. Полученные незаконным путем 5,5 миллиона рублей конфискованы в доход государства.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в связи с данным уголовным делом пять взяткодателей осуждены, в отношении трех уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
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