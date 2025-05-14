https://ria.ru/20250514/tezisy-2016900985.html

Все тезисы России на столе, заявил Песков

Все тезисы России на столе, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025

Все тезисы России на столе, заявил Песков

Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле, все тезисы России "на столе", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:12:00+03:00

2025-05-14T15:12:00+03:00

2025-05-14T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле, все тезисы России "на столе", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть заявление, сделанное (президентом РФ Владимиром) Путиным, ночное заявление 11 мая. Все тезисы на столе. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков "Первому каналу".Ранее Путин предложил возобновить переговоры РФ с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.

https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html

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стамбул

украина

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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире, турция