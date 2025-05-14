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Все тезисы России на столе, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 14.05.2025 (обновлено: 15:24 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tezisy-2016900985.html
Все тезисы России на столе, заявил Песков
Все тезисы России на столе, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025
Все тезисы России на столе, заявил Песков
Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле, все тезисы России "на столе", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:12:00+03:00
2025-05-14T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
в мире
турция
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле, все тезисы России "на столе", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть заявление, сделанное (президентом РФ Владимиром) Путиным, ночное заявление 11 мая. Все тезисы на столе. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков "Первому каналу".Ранее Путин предложил возобновить переговоры РФ с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Турция
Все тезисы России на столе, заявил Песков

Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: все тезисы России на столе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле, все тезисы России "на столе", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть заявление, сделанное (президентом РФ Владимиром) Путиным, ночное заявление 11 мая. Все тезисы на столе. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков "Первому каналу".
Ранее Путин предложил возобновить переговоры РФ с Украиной в Стамбуле 15 мая. Состав российской делегации в Кремле пока не раскрывают.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВ миреТурция
 
 
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