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Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое - РИА Новости, 14.05.2025
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12:40 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/telo-2016856607.html
Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое
Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое - РИА Новости, 14.05.2025
Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое
Прут забора, на котором было найдено тело девушки у бара в Перми, вошел ей под ребро и задел легкое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:40:00+03:00
2025-05-14T12:40:00+03:00
происшествия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Прут забора, на котором было найдено тело девушки у бара в Перми, вошел ей под ребро и задел легкое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия. "Вошел под ребро и задел легкое. Пока выводов по делу нет, информация собирается, проверяется", - рассказал собеседник. После первых осмотров тела стало известно, что смерть девушки наступила скоропостижно от травмы левой части тела в области сердца. Специалисты зафиксировали одно проникающее ранение от острой балки металлического ограждения.
https://ria.ru/20250513/bar-2016691258.html
https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html
пермь
кировский район
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происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое

Прут забора в Перми, на котором нашли тело 18-летней девушки, пробил ей легкое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице
Автомобиль скорой помощи на улице - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Прут забора, на котором было найдено тело девушки у бара в Перми, вошел ей под ребро и задел легкое, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку
13 мая, 15:17
"Вошел под ребро и задел легкое. Пока выводов по делу нет, информация собирается, проверяется", - рассказал собеседник.
После первых осмотров тела стало известно, что смерть девушки наступила скоропостижно от травмы левой части тела в области сердца. Специалисты зафиксировали одно проникающее ранение от острой балки металлического ограждения.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора
13 мая, 17:39
 
ПроисшествияПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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