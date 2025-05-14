https://ria.ru/20250514/telo-2016856607.html

Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое

Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое - РИА Новости, 14.05.2025

Прут забора в Перми, на котором нашли тело девушки, пробил ей легкое

Прут забора, на котором было найдено тело девушки у бара в Перми, вошел ей под ребро и задел легкое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:40:00+03:00

2025-05-14T12:40:00+03:00

2025-05-14T12:40:00+03:00

происшествия

пермь

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Прут забора, на котором было найдено тело девушки у бара в Перми, вошел ей под ребро и задел легкое, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия. "Вошел под ребро и задел легкое. Пока выводов по делу нет, информация собирается, проверяется", - рассказал собеседник. После первых осмотров тела стало известно, что смерть девушки наступила скоропостижно от травмы левой части тела в области сердца. Специалисты зафиксировали одно проникающее ранение от острой балки металлического ограждения.

https://ria.ru/20250513/bar-2016691258.html

https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html

пермь

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)