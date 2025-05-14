https://ria.ru/20250514/tank-2016805341.html
ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки
ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки - РИА Новости, 14.05.2025
ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки
Минобороны России опубликовало в среду кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:56:00+03:00
2025-05-14T08:56:00+03:00
2025-05-14T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в среду кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении.На кадрах видно, что после попадания российского БПЛА танк загорелся.Танк поражен расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения танка Leopard дронами в районе Степановки
Танк Leopard уничтожен дронами в районе Степановки на донецком направлении, сообщило Минобороны России
2025-05-14T08:56
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки
Расчеты FPV-дронов поразили украинский танк Leopard у Степановки