https://ria.ru/20250514/tank-2016805341.html

ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки

ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки - РИА Новости, 14.05.2025

ВС России поразили украинский танк Leopard у Степановки

Минобороны России опубликовало в среду кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении. РИА Новости, 14.05.2025

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2025-05-14T08:56:00+03:00

2025-05-14T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в среду кадры поражения танка Leopard ВСУ около населенного пункта Степановка на донецком направлении.На кадрах видно, что после попадания российского БПЛА танк загорелся.Танк поражен расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".

https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения танка Leopard дронами в районе Степановки Танк Leopard уничтожен дронами в районе Степановки на донецком направлении, сообщило Минобороны России 2025-05-14T08:56 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины