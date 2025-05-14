СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки
Сапегин: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой в Нижнем Тагиле девочки
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тело убитой 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области обвиняемый накрыл дверью в подвале, телефон ребенка выбросил в окно, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин.
"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату малолетнюю девочку, являвшуюся дочерью малознакомого ему мужчины. После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. В ночь на 31 августа злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю с целью сокрытия преступлений против ее половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью", – рассказал Сапегин.
По данным областной прокуратуры, фигурант в подвальном помещении столкнул ребенка в проход, и, спрыгнув вслед за ним, задушил.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и сам хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его.
В среду региональное управление СК заявило, в начале августа 2024 года фигурант также изнасиловал и удерживал в своей комнате 20-летнюю знакомую девушку, которую заманил в гости. На данный момент расследование уголовного дела завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.