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СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки - РИА Новости, 14.05.2025
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14:54 14.05.2025 (обновлено: 15:00 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/tagil-2016894452.html
СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки
СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки - РИА Новости, 14.05.2025
СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки
Тело убитой 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области обвиняемый накрыл дверью в подвале, телефон ребенка выбросил в окно, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:54:00+03:00
2025-05-14T15:00:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тело убитой 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области обвиняемый накрыл дверью в подвале, телефон ребенка выбросил в окно, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин. "Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату малолетнюю девочку, являвшуюся дочерью малознакомого ему мужчины. После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. В ночь на 31 августа злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю с целью сокрытия преступлений против ее половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью", – рассказал Сапегин. По данным областной прокуратуры, фигурант в подвальном помещении столкнул ребенка в проход, и, спрыгнув вслед за ним, задушил. Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и сам хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его. В среду региональное управление СК заявило, в начале августа 2024 года фигурант также изнасиловал и удерживал в своей комнате 20-летнюю знакомую девушку, которую заманил в гости. На данный момент расследование уголовного дела завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011429122.html
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нижний тагил
свердловская область
россия
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
СК: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой на Урале девочки

Сапегин: обвиняемый накрыл дверью в подвале тело убитой в Нижнем Тагиле девочки

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Тело убитой 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области обвиняемый накрыл дверью в подвале, телефон ребенка выбросил в окно, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин.
"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату малолетнюю девочку, являвшуюся дочерью малознакомого ему мужчины. После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. В ночь на 31 августа злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю с целью сокрытия преступлений против ее половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью", – рассказал Сапегин.
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По данным областной прокуратуры, фигурант в подвальном помещении столкнул ребенка в проход, и, спрыгнув вслед за ним, задушил.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и сам хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его.
В среду региональное управление СК заявило, в начале августа 2024 года фигурант также изнасиловал и удерживал в своей комнате 20-летнюю знакомую девушку, которую заманил в гости. На данный момент расследование уголовного дела завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
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