https://ria.ru/20250514/tagil-2016891147.html

СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы

СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы - РИА Новости, 14.05.2025

СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области в тот же месяц надругался и над 20-летней девушкой, сообщил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:43:00+03:00

2025-05-14T14:43:00+03:00

2025-05-14T14:43:00+03:00

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области в тот же месяц надругался и над 20-летней девушкой, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин. Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его. "В состоянии алкогольного опьянения 5 августа 2024 года обвиняемый в комнате по месту своего проживания в Нижнем Тагиле совершил преступления сексуального характера в отношении ранее ему знакомой 20-летней девушки. Пострадавшую он под обманным предлогом заманил к себе домой. В отношении потерпевшей фигурант совершил незаконное лишение свободы, поскольку на протяжении нескольких часов после совершения указанных преступлений не выпускал девушку из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить ее домой", – рассказал Сапегин. Областная прокуратура уточняет, что 20-летнюю девушку обвиняемый удерживал около четырех часов. В среду региональное управление СК заявило, что расследование уголовного дела фигуранта завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения, отмечает ведомство. Экспертиза признала его вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250422/devochka-2012858038.html

https://ria.ru/20250507/kaluga-2015584129.html

нижний тагил

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд