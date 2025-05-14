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СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы - РИА Новости, 14.05.2025
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14:43 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/tagil-2016891147.html
СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы
СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы - РИА Новости, 14.05.2025
СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области в тот же месяц надругался и над 20-летней девушкой, сообщил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:43:00+03:00
2025-05-14T14:43:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области в тот же месяц надругался и над 20-летней девушкой, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин. Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его. "В состоянии алкогольного опьянения 5 августа 2024 года обвиняемый в комнате по месту своего проживания в Нижнем Тагиле совершил преступления сексуального характера в отношении ранее ему знакомой 20-летней девушки. Пострадавшую он под обманным предлогом заманил к себе домой. В отношении потерпевшей фигурант совершил незаконное лишение свободы, поскольку на протяжении нескольких часов после совершения указанных преступлений не выпускал девушку из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить ее домой", – рассказал Сапегин. Областная прокуратура уточняет, что 20-летнюю девушку обвиняемый удерживал около четырех часов. В среду региональное управление СК заявило, что расследование уголовного дела фигуранта завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения, отмечает ведомство. Экспертиза признала его вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250422/devochka-2012858038.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
СК: у подозреваемого в убийстве школьницы на Урале могло быть две жертвы

СК: у подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле могло быть 2 жертвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Свердловской области в тот же месяц надругался и над 20-летней девушкой, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил в подвале, скрыл следы преступления и хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал его.
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"В состоянии алкогольного опьянения 5 августа 2024 года обвиняемый в комнате по месту своего проживания в Нижнем Тагиле совершил преступления сексуального характера в отношении ранее ему знакомой 20-летней девушки. Пострадавшую он под обманным предлогом заманил к себе домой. В отношении потерпевшей фигурант совершил незаконное лишение свободы, поскольку на протяжении нескольких часов после совершения указанных преступлений не выпускал девушку из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить ее домой", – рассказал Сапегин.
Областная прокуратура уточняет, что 20-летнюю девушку обвиняемый удерживал около четырех часов.
В среду региональное управление СК заявило, что расследование уголовного дела фигуранта завершено, ему вменяют такие тяжкие статьи, как убийство ребенка, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, изнасилование и незаконное лишение свободы. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения, отмечает ведомство. Экспертиза признала его вменяемым. Дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
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