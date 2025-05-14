https://ria.ru/20250514/svo-2016993153.html
Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО
Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО - РИА Новости, 14.05.2025
Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО
Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала РИА Новости, что приехала из Красноярского края к мужу и сыну,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:07:00+03:00
2025-05-14T22:07:00+03:00
2025-05-14T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноярский край
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала РИА Новости, что приехала из Красноярского края к мужу и сыну, участвующим в специальной военной операции, чтобы помогать фронту в тылу. "Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын - офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья - поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днем приближаем победу", - сказала Кирилюк. В тылу она занимается реставрацией бронежилетов для российских военных. "Я занимаюсь реставрацией броников. Помощь фронту теперь - самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.)", - добавила она.
https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html
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красноярский край, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноярский край, Россия, Вооруженные силы РФ
Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО
Доброволец из Красноярского края вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО