https://ria.ru/20250514/svo-2016993153.html

Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО

Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО - РИА Новости, 14.05.2025

Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО

Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала РИА Новости, что приехала из Красноярского края к мужу и сыну,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:07:00+03:00

2025-05-14T22:07:00+03:00

2025-05-14T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноярский край

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала РИА Новости, что приехала из Красноярского края к мужу и сыну, участвующим в специальной военной операции, чтобы помогать фронту в тылу. "Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын - офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья - поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днем приближаем победу", - сказала Кирилюк. В тылу она занимается реставрацией бронежилетов для российских военных. "Я занимаюсь реставрацией броников. Помощь фронту теперь - самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.)", - добавила она.

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016695138.html

красноярский край

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красноярский край, россия, вооруженные силы рф