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Итальянский благотворитель доставил гумпомощь в Мариуполь - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/svo-2016977100.html
Итальянский благотворитель доставил гумпомощь в Мариуполь
Итальянский благотворитель доставил гумпомощь в Мариуполь - РИА Новости, 14.05.2025
Итальянский благотворитель доставил гумпомощь в Мариуполь
Итальянский благотворитель Эннио Бордато, совместно с "Русской гуманитарной миссией", доставили гуманитарную помощь в Мариуполь. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:15:00+03:00
2025-05-14T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
общество
сво
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МАРИУПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Итальянский благотворитель Эннио Бордато, совместно с "Русской гуманитарной миссией", доставили гуманитарную помощь в Мариуполь. "Мы приехали в Мариуполь первый раз, потому что мы уже три года помогаем отделению (больнице - ред.) №2 города Мариуполя. Сегодня делали (отдали - ред.) несколько оборудований как подарок от нашего итальянского благотворительного фонда", - рассказал РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Бордато. По словам и.о. главврача городской больницы №2 Светланы Бунаковой, в больницу был доставлен аппарат УЗИ экспертного класса с нейнотологическими датчиками, а также веновизор. "Благодаря этому, мы сможем на нем исследовать беременных женщин и определять патологические состояния именно во время беременности, еще до рождения малыша... И второй аппарат (веновизор - ред.) нам нужен для работы с самыми маленькими нашими пациентами, в детской реанимации, для проведения инвазивных манипуляций, связанных с внутривенными инъекциями", - рассказала Бунакова.
https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html
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мариуполь, общество, сво
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Общество, СВО
Итальянский благотворитель доставил гумпомощь в Мариуполь

Итальянский благотворитель Бордато доставил гуманитарную помощь в Мариуполь

© Фото : Aiutateci a Salvare i Bambini ODVИтальянский благотворитель Эннио Бордато
Итальянский благотворитель Эннио Бордато - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Aiutateci a Salvare i Bambini ODV
Итальянский благотворитель Эннио Бордато. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Итальянский благотворитель Эннио Бордато, совместно с "Русской гуманитарной миссией", доставили гуманитарную помощь в Мариуполь.
"Мы приехали в Мариуполь первый раз, потому что мы уже три года помогаем отделению (больнице - ред.) №2 города Мариуполя. Сегодня делали (отдали - ред.) несколько оборудований как подарок от нашего итальянского благотворительного фонда", - рассказал РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Бордато.
По словам и.о. главврача городской больницы №2 Светланы Бунаковой, в больницу был доставлен аппарат УЗИ экспертного класса с нейнотологическими датчиками, а также веновизор.
"Благодаря этому, мы сможем на нем исследовать беременных женщин и определять патологические состояния именно во время беременности, еще до рождения малыша... И второй аппарат (веновизор - ред.) нам нужен для работы с самыми маленькими нашими пациентами, в детской реанимации, для проведения инвазивных манипуляций, связанных с внутривенными инъекциями", - рассказала Бунакова.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольОбществоСВО
 
 
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