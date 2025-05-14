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Умер основатель компании "У Палыча" Андрей Сульдин

Умер основатель компании "У Палыча" Андрей Сульдин - РИА Новости, 14.05.2025

Умер основатель компании "У Палыча" Андрей Сульдин

Основатель компании "У Палыча" Андрей Сульдин скончался на 57-м году в Самаре, сообщили РИА Новости представители бренда. РИА Новости, 14.05.2025

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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Основатель компании "У Палыча" Андрей Сульдин скончался на 57-м году в Самаре, сообщили РИА Новости представители бренда."Это (смерть - ред.) произошло вчера в Самаре, завтра прощание с 12.00 до 13.00 (по местному времени, - ред.) в похоронном доме на улице Борской в Самаре", - сообщил представитель компании "У Палыча", комментируя агегству данные о смерти Сульдина.Собеседник агентства добавил, что не знает точную причину смерти Сульдина, отметив, что у него были проблемы со здоровьем, включая диабет.На сайте компании указано, что в 1991 году открылось первое кафе "У Палыча" в Самаре. Сейчас под брендом выпускается около 1450 наименований продуктов: десерты и торты, супы и вторые блюда, а также различные полуфабрикаты. Представитель компании уточнил, что Андрей Сульдин отошел от управления брендом и продал свою долю в бизнесе более 10 лет назад.Продукция "У Палыча" представлена в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Производственные комплексы расположены в Самаре и в Москве.

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