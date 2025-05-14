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Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России - РИА Новости, 14.05.2025
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23:44 14.05.2025 (обновлено: 23:45 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sud-2017003634.html
Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России
Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России - РИА Новости, 14.05.2025
Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:44:00+03:00
2025-05-14T23:45:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
starbucks corporation
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков американской Starbucks Corporation, сеть кофеен которой прекратила работу в России в 2022 году, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. В иске Пинского, поданном в апреле 2024 года, было перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя, кроме изображения, также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи". По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в России с 2003 по 2014 год для товаров и услуг нескольких классов. Пинский просил аннулировать регистрацию знаков в отношении двух классов услуг ввиду их неиспользования. Среди этих услуг, в частности, рестораны, кафе, кафетерии, закусочные, кофейни, услуги приготовления блюд и доставки их на дом, доставки кофе "в офисы третьих лиц", услуги приготовления еды, приготовления и продажи еды и напитков на вынос. Заинтересованность ресторатора в прекращении правовой охраны брендов Starbucks объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать два комбинированных знака обслуживания со словесными элементами Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Изобразительный элемент этих обозначений в виде стилизованной женской головы в короне перекликается с изображением на брендах американской компании. Пинский подал заявки в Роспатент, но ведомство уведомило его, что есть препятствие для регистрации из-за сходства его обозначений с брендами Starbucks. СИП сразу после получения иска Пинского принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту выносить решение по заявкам Пинского до окончания рассмотрения его иска к Starbucks Corporation. По итогам заседания в среду суд отменил обеспечительные меры. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.
https://ria.ru/20250507/rossija-2015559549.html
https://ria.ru/20250430/magnit-2014289402.html
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россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), starbucks corporation
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Starbucks Corporation
Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России

Суд отказал просившему аннулировать бренды Starbucks ресторатору Антону Пинскому

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска на кафе Starbucks
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска на кафе Starbucks. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков американской Starbucks Corporation, сеть кофеен которой прекратила работу в России в 2022 году, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В иске Пинского, поданном в апреле 2024 года, было перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя, кроме изображения, также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи".
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По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в России с 2003 по 2014 год для товаров и услуг нескольких классов. Пинский просил аннулировать регистрацию знаков в отношении двух классов услуг ввиду их неиспользования. Среди этих услуг, в частности, рестораны, кафе, кафетерии, закусочные, кофейни, услуги приготовления блюд и доставки их на дом, доставки кофе "в офисы третьих лиц", услуги приготовления еды, приготовления и продажи еды и напитков на вынос.
Заинтересованность ресторатора в прекращении правовой охраны брендов Starbucks объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать два комбинированных знака обслуживания со словесными элементами Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Изобразительный элемент этих обозначений в виде стилизованной женской головы в короне перекликается с изображением на брендах американской компании. Пинский подал заявки в Роспатент, но ведомство уведомило его, что есть препятствие для регистрации из-за сходства его обозначений с брендами Starbucks.
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СИП сразу после получения иска Пинского принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту выносить решение по заявкам Пинского до окончания рассмотрения его иска к Starbucks Corporation. По итогам заседания в среду суд отменил обеспечительные меры.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.
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