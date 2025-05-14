https://ria.ru/20250514/sud-2017003634.html

Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России

Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России - РИА Новости, 14.05.2025

Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:44:00+03:00

2025-05-14T23:44:00+03:00

2025-05-14T23:45:00+03:00

россия

москва

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

starbucks corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777281170_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_5e115100772bf0ffe7107487a5bda460.jpg

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков американской Starbucks Corporation, сеть кофеен которой прекратила работу в России в 2022 году, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. В иске Пинского, поданном в апреле 2024 года, было перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя, кроме изображения, также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи". По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в России с 2003 по 2014 год для товаров и услуг нескольких классов. Пинский просил аннулировать регистрацию знаков в отношении двух классов услуг ввиду их неиспользования. Среди этих услуг, в частности, рестораны, кафе, кафетерии, закусочные, кофейни, услуги приготовления блюд и доставки их на дом, доставки кофе "в офисы третьих лиц", услуги приготовления еды, приготовления и продажи еды и напитков на вынос. Заинтересованность ресторатора в прекращении правовой охраны брендов Starbucks объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать два комбинированных знака обслуживания со словесными элементами Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Изобразительный элемент этих обозначений в виде стилизованной женской головы в короне перекликается с изображением на брендах американской компании. Пинский подал заявки в Роспатент, но ведомство уведомило его, что есть препятствие для регистрации из-за сходства его обозначений с брендами Starbucks. СИП сразу после получения иска Пинского принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту выносить решение по заявкам Пинского до окончания рассмотрения его иска к Starbucks Corporation. По итогам заседания в среду суд отменил обеспечительные меры. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.

https://ria.ru/20250507/rossija-2015559549.html

https://ria.ru/20250430/magnit-2014289402.html

https://ria.ru/20250429/instasamka-2014075405.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), starbucks corporation