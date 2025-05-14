Суд отказал ресторатору, просившему аннулировать бренды Starbucks в России
Суд отказал просившему аннулировать бренды Starbucks ресторатору Антону Пинскому
Вывеска на кафе Starbucks. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск известного ресторатора Антона Пинского, просившего досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков американской Starbucks Corporation, сеть кофеен которой прекратила работу в России в 2022 году, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В иске Пинского, поданном в апреле 2024 года, было перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя, кроме изображения, также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи".
По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в России с 2003 по 2014 год для товаров и услуг нескольких классов. Пинский просил аннулировать регистрацию знаков в отношении двух классов услуг ввиду их неиспользования. Среди этих услуг, в частности, рестораны, кафе, кафетерии, закусочные, кофейни, услуги приготовления блюд и доставки их на дом, доставки кофе "в офисы третьих лиц", услуги приготовления еды, приготовления и продажи еды и напитков на вынос.
Заинтересованность ресторатора в прекращении правовой охраны брендов Starbucks объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать два комбинированных знака обслуживания со словесными элементами Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Изобразительный элемент этих обозначений в виде стилизованной женской головы в короне перекликается с изображением на брендах американской компании. Пинский подал заявки в Роспатент, но ведомство уведомило его, что есть препятствие для регистрации из-за сходства его обозначений с брендами Starbucks.
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СИП сразу после получения иска Пинского принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту выносить решение по заявкам Пинского до окончания рассмотрения его иска к Starbucks Corporation. По итогам заседания в среду суд отменил обеспечительные меры.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. В числе других проектов Пинского – рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.
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