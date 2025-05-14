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Суд в Боливии вынес решение, мешающее Моралесу участвовать в выборах - РИА Новости, 14.05.2025
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21:13 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016986070.html
Суд в Боливии вынес решение, мешающее Моралесу участвовать в выборах
Суд в Боливии вынес решение, мешающее Моралесу участвовать в выборах - РИА Новости, 14.05.2025
Суд в Боливии вынес решение, мешающее Моралесу участвовать в выборах
Конституционный суд Боливии вынес решение, которое может помешать экс-президенту страны Эво Моралесу принять участие в выборах главы государства 17 августа,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:13:00+03:00
2025-05-14T21:13:00+03:00
в мире
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САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - РИА Новости. Конституционный суд Боливии вынес решение, которое может помешать экс-президенту страны Эво Моралесу принять участие в выборах главы государства 17 августа, следует из решения суда. "Пленум Конституционного суда вынес конституционное решение, согласно которому закрепляется, что ни один гражданин Боливии ни при каких обстоятельствах не может быть президентом или вице-президент больше двух периодов, будь они последовательны или нет", - сообщил журналистам судья Рене Иван Эспада. Таким образом, данное решение затрагивает интересы Моралеса. Он занимал пост президента несколько сроков - с января 2006 по ноябрь 2019 года, а также хотел участвовать в выборах текущего года, что привело к конфликту с действующим главой государства Луисом Арсе и расколу в правящем политическом "Движении к социализму". Накануне, 13 мая, Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе, чтобы обеспечить единство левых сил на выборах, и призвал Моралеса последовать его примеру.
https://ria.ru/20250503/boliviya-2014735257.html
https://ria.ru/20250514/boliviya-2016789986.html
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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе
Суд в Боливии вынес решение, мешающее Моралесу участвовать в выборах

КС Боливии вынес решение, которое может помешать Моралесу участвовать в выборах

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
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САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - РИА Новости. Конституционный суд Боливии вынес решение, которое может помешать экс-президенту страны Эво Моралесу принять участие в выборах главы государства 17 августа, следует из решения суда.
"Пленум Конституционного суда вынес конституционное решение, согласно которому закрепляется, что ни один гражданин Боливии ни при каких обстоятельствах не может быть президентом или вице-президент больше двух периодов, будь они последовательны или нет", - сообщил журналистам судья Рене Иван Эспада.
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Таким образом, данное решение затрагивает интересы Моралеса. Он занимал пост президента несколько сроков - с января 2006 по ноябрь 2019 года, а также хотел участвовать в выборах текущего года, что привело к конфликту с действующим главой государства Луисом Арсе и расколу в правящем политическом "Движении к социализму".
Накануне, 13 мая, Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе, чтобы обеспечить единство левых сил на выборах, и призвал Моралеса последовать его примеру.
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В миреБоливияЭво МоралесЛуис Арсе
 
 
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