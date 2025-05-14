https://ria.ru/20250514/sud-2016968473.html

Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому - РИА Новости, 14.05.2025

Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок нахождения под стражей бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:18:00+03:00

2025-05-14T19:18:00+03:00

2025-05-14T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок нахождения под стражей бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Суд продлил срок содержания под стражей до 17 августа 2025 года",- сказал защитник. В среду суд также продлил до августа арест супруге Копайгородского Янине. Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородскому вменяется получение через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ) По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

https://ria.ru/20250320/kopaygorodskaya-2006096233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, сочи, москва, алексей копайгородский, иван миронов