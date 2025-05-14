Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске
Дело о ДТП депутата Ярославской облдумы прекращено в связи с примирением сторон
© УМВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой, обвиненной в совершении ДТП с участием автобуса и причинении тяжкого вреда здоровью двух человек, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
В начале марта прокуратура Ярославской области сообщила о передаче уголовного дела в суд.
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В среду пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что в судебном заседании в Рыбинском городском суде потерпевшие – водитель и пассажир автобуса, здоровью которых был причинен тяжкий вред – заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, указали на то, что они примирились с подсудимой, причиненный им вред полностью заглажен.
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"С учетом мнения участников судопроизводства Рыбинский городской суд Ярославской области 14 мая 2025 года прекратил производство по уголовному делу по обвинению Марины Степановой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.
По данным прокуратуры и следственного управления СК по Ярославской области, сентябрьским утром в 2024 году обвиняемая, управляя автомобилем QWM TANK 500, ехала по улице Карякинской города Рыбинска. На нерегулируемом перекрестке в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и столкнулась с ним. От удара автобус выехал на тротуар и врезался в стену дома. По данным СУСК, водитель и один из пассажиров автобуса получили травмы головы, тела и конечностей, что относится к тяжкому вреду здоровья.
После ДТП пресс-служба облдумы подтвердила участие в нем депутата Марины Степановой. Сама она написала в соцсетях, что окажет пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.
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