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Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске - РИА Новости, 14.05.2025
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18:39 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016961061.html
Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске
Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске - РИА Новости, 14.05.2025
Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске
Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:39:00+03:00
2025-05-14T18:39:00+03:00
происшествия
ярославская область
россия
рыбинск
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой, обвиненной в совершении ДТП с участием автобуса и причинении тяжкого вреда здоровью двух человек, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. В начале марта прокуратура Ярославской области сообщила о передаче уголовного дела в суд. В среду пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что в судебном заседании в Рыбинском городском суде потерпевшие – водитель и пассажир автобуса, здоровью которых был причинен тяжкий вред – заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, указали на то, что они примирились с подсудимой, причиненный им вред полностью заглажен. "С учетом мнения участников судопроизводства Рыбинский городской суд Ярославской области 14 мая 2025 года прекратил производство по уголовному делу по обвинению Марины Степановой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило. По данным прокуратуры и следственного управления СК по Ярославской области, сентябрьским утром в 2024 году обвиняемая, управляя автомобилем QWM TANK 500, ехала по улице Карякинской города Рыбинска. На нерегулируемом перекрестке в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и столкнулась с ним. От удара автобус выехал на тротуар и врезался в стену дома. По данным СУСК, водитель и один из пассажиров автобуса получили травмы головы, тела и конечностей, что относится к тяжкому вреду здоровья. После ДТП пресс-служба облдумы подтвердила участие в нем депутата Марины Степановой. Сама она написала в соцсетях, что окажет пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.
https://ria.ru/20240905/avariya-1970801750.html
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происшествия, ярославская область, россия, рыбинск, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Рыбинск, Ярославский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске

Дело о ДТП депутата Ярославской облдумы прекращено в связи с примирением сторон

© УМВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© УМВД России по Ярославской области
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой, обвиненной в совершении ДТП с участием автобуса и причинении тяжкого вреда здоровью двух человек, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
В начале марта прокуратура Ярославской области сообщила о передаче уголовного дела в суд.
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат
5 сентября 2024, 13:08
В среду пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что в судебном заседании в Рыбинском городском суде потерпевшие – водитель и пассажир автобуса, здоровью которых был причинен тяжкий вред – заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, указали на то, что они примирились с подсудимой, причиненный им вред полностью заглажен.
«
"С учетом мнения участников судопроизводства Рыбинский городской суд Ярославской области 14 мая 2025 года прекратил производство по уголовному делу по обвинению Марины Степановой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.
По данным прокуратуры и следственного управления СК по Ярославской области, сентябрьским утром в 2024 году обвиняемая, управляя автомобилем QWM TANK 500, ехала по улице Карякинской города Рыбинска. На нерегулируемом перекрестке в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и столкнулась с ним. От удара автобус выехал на тротуар и врезался в стену дома. По данным СУСК, водитель и один из пассажиров автобуса получили травмы головы, тела и конечностей, что относится к тяжкому вреду здоровья.
После ДТП пресс-служба облдумы подтвердила участие в нем депутата Марины Степановой. Сама она написала в соцсетях, что окажет пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияРыбинскЯрославский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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