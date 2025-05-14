https://ria.ru/20250514/sud-2016961061.html

Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске

Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске - РИА Новости, 14.05.2025

Суд прекратил производство по делу депутата, обвиняемой в ДТП в Рыбинске

Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:39:00+03:00

2025-05-14T18:39:00+03:00

2025-05-14T18:39:00+03:00

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Рыбинский городской суд Ярославской области в связи с примирением сторон прекратил производство по уголовному делу депутата облдумы Марины Степановой, обвиненной в совершении ДТП с участием автобуса и причинении тяжкого вреда здоровью двух человек, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. В начале марта прокуратура Ярославской области сообщила о передаче уголовного дела в суд. В среду пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что в судебном заседании в Рыбинском городском суде потерпевшие – водитель и пассажир автобуса, здоровью которых был причинен тяжкий вред – заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, указали на то, что они примирились с подсудимой, причиненный им вред полностью заглажен. "С учетом мнения участников судопроизводства Рыбинский городской суд Ярославской области 14 мая 2025 года прекратил производство по уголовному делу по обвинению Марины Степановой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило. По данным прокуратуры и следственного управления СК по Ярославской области, сентябрьским утром в 2024 году обвиняемая, управляя автомобилем QWM TANK 500, ехала по улице Карякинской города Рыбинска. На нерегулируемом перекрестке в нарушение правил дорожного движения она не уступила проезд двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу и столкнулась с ним. От удара автобус выехал на тротуар и врезался в стену дома. По данным СУСК, водитель и один из пассажиров автобуса получили травмы головы, тела и конечностей, что относится к тяжкому вреду здоровья. После ДТП пресс-служба облдумы подтвердила участие в нем депутата Марины Степановой. Сама она написала в соцсетях, что окажет пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.

https://ria.ru/20240905/avariya-1970801750.html

https://ria.ru/20241227/dtp-1991719220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область, россия, рыбинск, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)