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Суд продлил арест жене бывшего мэра Сочи Копайгородского
Суд продлил арест жене бывшего мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 14.05.2025
Суд продлил арест жене бывшего мэра Сочи Копайгородского
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:36:00+03:00
2025-05-14T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Срок содержания под стражей продлен до 17 августа 2025 года", - сказал он. В среду суд также рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении Копайгородского. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский также подозревается в получении при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября.
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происшествия, жилье, россия, сочи, москва, иван миронов
Происшествия, Жилье, Россия, Сочи, Москва, Иван Миронов
Суд продлил арест жене бывшего мэра Сочи Копайгородского
Суд продлил арест супруге экс-мэра Сочи Копайгородского Янине