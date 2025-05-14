https://ria.ru/20250514/sud-2016927909.html

Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 14.05.2025

Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы троих боевиков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает Главная... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:50:00+03:00

2025-05-14T16:50:00+03:00

2025-05-14T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы троих боевиков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины 44-летнего стрелка-санитара, солдата Александра Приймачука… гранатометчика 44 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виктора Кирпиченко… военнослужащего 22 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 38-летнего стрелка старшего сержанта Дениса Писаченко", - говорится в сообщении. Уточняется, что в трех заседаниях все трое были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В 2024 году они в составе различных подразделений ВСУ вторглись на территорию Курской области, а впоследствии были задержаны российскими военнослужащими. Суд приговорил Приймачука и Писаченко к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима; Кирпиченко - к 16 годам колонии с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, украина