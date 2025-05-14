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Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 14.05.2025
Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы троих боевиков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает Главная... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:50:00+03:00
2025-05-14T16:50:00+03:00
2025-05-14T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы троих боевиков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины 44-летнего стрелка-санитара, солдата Александра Приймачука… гранатометчика 44 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виктора Кирпиченко… военнослужащего 22 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 38-летнего стрелка старшего сержанта Дениса Писаченко", - говорится в сообщении. Уточняется, что в трех заседаниях все трое были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В 2024 году они в составе различных подразделений ВСУ вторглись на территорию Курской области, а впоследствии были задержаны российскими военнослужащими. Суд приговорил Приймачука и Писаченко к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима; Кирпиченко - к 16 годам колонии с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.
https://ria.ru/20250514/drony-2016893679.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Украина
Суд вынес приговор троим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Три боевика ВСУ получили по 16 лет колонии за вторжение в Курскую область