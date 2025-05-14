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В Электростали суд рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 14.05.2025
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15:53 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016910633.html
В Электростали суд рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"*
В Электростали суд рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 14.05.2025
В Электростали суд рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"*
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя подмосковного города Электросталь Сергея Веселова,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:53:00+03:00
2025-05-14T15:53:00+03:00
происшествия
россия
электросталь
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя подмосковного города Электросталь Сергея Веселова, которому вменяют участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором в заседании, Веселову вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и часть 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Из материалов следует, что Веселов, 1997 года рождения, попал под воздействие антироссийски настроенных лиц и разделял нетерпимое отношение к проведению специальной военной операции. В декабре 2023 года обвиняемый вступил в Telegram-канал террористической организации, заполнил анкету на участие в ней, в дальнейшем установил связь с куратором и, по версии следствия, стал активным участником "Легиона"*, обеспечивал ее деятельность. Так, согласно обвинительному заключению, Веселов, следуя инструкции представителя "Легиона"*, находясь у остановки общественного транспорта в Электростали маркером нанес надпись, направленную на осуждение СВО и дискредитирующую российскую армию. Свою вину фигурант признал частично. Он согласился с эпизодом об участии в террористической организации, но пояснил, что не был ее активным участником и никого в неё не привлекал. Веселов отверг обвинение в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись им была нанесена не на остановочном павильоне, а на информационном стенде.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html
https://ria.ru/20250514/ingushetija-2016905449.html
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происшествия, россия, электросталь
Происшествия, Россия, Электросталь
В Электростали суд рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"*

Суд в Электростали рассмотрит дело участника "Легиона "Свобода России"* Веселова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя подмосковного города Электросталь Сергея Веселова, которому вменяют участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором в заседании, Веселову вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и часть 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).
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Из материалов следует, что Веселов, 1997 года рождения, попал под воздействие антироссийски настроенных лиц и разделял нетерпимое отношение к проведению специальной военной операции. В декабре 2023 года обвиняемый вступил в Telegram-канал террористической организации, заполнил анкету на участие в ней, в дальнейшем установил связь с куратором и, по версии следствия, стал активным участником "Легиона"*, обеспечивал ее деятельность.
Так, согласно обвинительному заключению, Веселов, следуя инструкции представителя "Легиона"*, находясь у остановки общественного транспорта в Электростали маркером нанес надпись, направленную на осуждение СВО и дискредитирующую российскую армию.
Свою вину фигурант признал частично. Он согласился с эпизодом об участии в террористической организации, но пояснил, что не был ее активным участником и никого в неё не привлекал.
Веселов отверг обвинение в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись им была нанесена не на остановочном павильоне, а на информационном стенде.

* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.
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