https://ria.ru/20250514/sud-2016894798.html

Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело

Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело - РИА Новости, 14.05.2025

Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело

Суд 19 мая рассмотрит вопрос о приостановке работы пермского бара, возле которого на заборе нашли тело девушки, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:55:00+03:00

2025-05-14T14:55:00+03:00

2025-05-14T14:55:00+03:00

происшествия

кировский район

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд 19 мая рассмотрит вопрос о приостановке работы пермского бара, возле которого на заборе нашли тело девушки, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде. "Документы в суд поступили сегодня. Вопрос будет рассмотрен 19 мая", - рассказали в суде. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. После этого в заведение общепита с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора и нашли там множество нарушений санитарных правил. Ведомство выяснило, что ряд сотрудников не имел медкнижек, не соблюдались правила личной гигиены, у здания не было нормальной системы вентиляции и исправной сети горячего водоснабжения. Материалы о нарушениях были переданы в судебный орган для принятия решения о возможности дальнейшей работы бара. СК также сообщал, что проверяет законность установки собственником заведения общепита металлического ограждения с кольями.

https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html

кировский район

пермь

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происшествия, кировский район, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)