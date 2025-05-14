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Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело - РИА Новости, 14.05.2025
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14:55 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016894798.html
Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело
Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело - РИА Новости, 14.05.2025
Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело
Суд 19 мая рассмотрит вопрос о приостановке работы пермского бара, возле которого на заборе нашли тело девушки, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:55:00+03:00
2025-05-14T14:55:00+03:00
происшествия
кировский район
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд 19 мая рассмотрит вопрос о приостановке работы пермского бара, возле которого на заборе нашли тело девушки, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде. "Документы в суд поступили сегодня. Вопрос будет рассмотрен 19 мая", - рассказали в суде. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. После этого в заведение общепита с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора и нашли там множество нарушений санитарных правил. Ведомство выяснило, что ряд сотрудников не имел медкнижек, не соблюдались правила личной гигиены, у здания не было нормальной системы вентиляции и исправной сети горячего водоснабжения. Материалы о нарушениях были переданы в судебный орган для принятия решения о возможности дальнейшей работы бара. СК также сообщал, что проверяет законность установки собственником заведения общепита металлического ограждения с кольями.
https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html
кировский район
пермь
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происшествия, кировский район, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кировский район, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд рассмотрит вопрос о приостановке работы бара, около которого нашли тело

Суд рассмотрит приостановку работы бара в Перми, около которого нашли тело

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Суд 19 мая рассмотрит вопрос о приостановке работы пермского бара, возле которого на заборе нашли тело девушки, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде.
"Документы в суд поступили сегодня. Вопрос будет рассмотрен 19 мая", - рассказали в суде.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы. СК возбудил дело по статье об убийстве. После этого в заведение общепита с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора и нашли там множество нарушений санитарных правил. Ведомство выяснило, что ряд сотрудников не имел медкнижек, не соблюдались правила личной гигиены, у здания не было нормальной системы вентиляции и исправной сети горячего водоснабжения. Материалы о нарушениях были переданы в судебный орган для принятия решения о возможности дальнейшей работы бара. СК также сообщал, что проверяет законность установки собственником заведения общепита металлического ограждения с кольями.
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ПроисшествияКировский районПермьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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