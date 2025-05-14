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WhatsApp оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушения - РИА Новости, 14.05.2025
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13:37 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016873495.html
WhatsApp оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушения
WhatsApp оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушения - РИА Новости, 14.05.2025
WhatsApp оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушения
Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:37:00+03:00
2025-05-14T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов. Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджер Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию.
https://ria.ru/20250513/discord-2016677718.html
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технологии, москва, whatsapp inc., amazon
Технологии, Москва, WhatsApp Inc., Amazon
WhatsApp оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушения

Суд оштрафовал WhatsApp на 800 тыс руб за нарушение российского законодательства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер WhatsApp за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы Вотсап ЛЛС (WhatsApp LLC) назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
13 мая, 14:24
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных российским законодательством обязанностей). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей. В случае повторного нарушения - до 2 миллионов.
Ранее суд по этой же статье оштрафовал мессенджер Discord и принадлежащую Amazon облачную компанию.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
12 мая, 15:19
 
ТехнологииМоскваWhatsApp Inc.Amazon
 
 
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