https://ria.ru/20250514/sud-2016831603.html

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" - РИА Новости, 14.05.2025

Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:00:00+03:00

2025-05-14T11:00:00+03:00

2025-05-14T11:00:00+03:00

москва

роснефть

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

https://ria.ru/20250417/putin-2011804429.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, роснефть, происшествия, транснефть