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Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" - РИА Новости, 14.05.2025
Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:00:00+03:00
2025-05-14T11:00:00+03:00
2025-05-14T11:00:00+03:00
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роснефть
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в материалах дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роснефть, происшествия, транснефть
Москва, Роснефть, Происшествия, Транснефть
Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей отклонили