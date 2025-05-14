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В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка
В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка - РИА Новости, 14.05.2025
В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка
Суд в Челябинске арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский" Алексея Копейкина по делу о хищении бюджетных средств РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:19:00+03:00
2025-05-14T09:19:00+03:00
2025-05-14T09:19:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд в Челябинске арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский" Алексея Копейкина по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В феврале в банке в городе Снежинске проходили следственные действия и оперативные мероприятия региональных УФСБ и СКР в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств, направленных на поддержку многодетных семей для погашения ипотечных займов, с ущербом свыше 1 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца Алексея Копейкина, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский", принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Копейкин пробудет под стражей до 6 июля.
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происшествия, челябинск, снежинск
Происшествия, Челябинск, Снежинск
В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка
Суд арестовал главу управления кредитования банка "Снежинский" по делу о хищении