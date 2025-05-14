https://ria.ru/20250514/sud-2016811324.html

В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка

В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка - РИА Новости, 14.05.2025

В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка

Суд в Челябинске арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский" Алексея Копейкина по делу о хищении бюджетных средств РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:19:00+03:00

2025-05-14T09:19:00+03:00

2025-05-14T09:19:00+03:00

происшествия

челябинск

снежинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд в Челябинске арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский" Алексея Копейкина по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В феврале в банке в городе Снежинске проходили следственные действия и оперативные мероприятия региональных УФСБ и СКР в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств, направленных на поддержку многодетных семей для погашения ипотечных займов, с ущербом свыше 1 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца Алексея Копейкина, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Снежинский", принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Копейкин пробудет под стражей до 6 июля.

https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

челябинск

снежинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, снежинск