Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги
Суд рассмотрит вопрос о разделе имущества между Митволем и его экс-супругой
Олег Митволь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, истцом является Людмила Митволь, ответчик - Олег Митволь. По существу вопроса исковое заявление рассматривается с октября прошлого года, четвертое по счету заседание состоится в конце мая.
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На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы указано, что брак между супругами был расторгнут в июне 2023 года. Как сообщали СМИ, Людмила Митволь подавала апелляционную жалобу, требуя отменить решение о разводе, указав, что суд не предоставил установленный законом срок три месяца для примирения сторон, что нарушило ее права. При этом в картотеке столичного суда отмечается, что при рассмотрении данной жалобы было вынесено определение о прекращении апелляционного производства.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления.
Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.
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