https://ria.ru/20250514/sud-2016800005.html

Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги

Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги - РИА Новости, 14.05.2025

Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги

Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:34:00+03:00

2025-05-14T07:34:00+03:00

2025-05-14T07:34:00+03:00

происшествия

москва

красноярск

красноярский край

олег митволь

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471245_0:136:2818:1721_1920x0_80_0_0_91dfb9a296629704a9c2b1d87d5f79cd.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, истцом является Людмила Митволь, ответчик - Олег Митволь. По существу вопроса исковое заявление рассматривается с октября прошлого года, четвертое по счету заседание состоится в конце мая. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы указано, что брак между супругами был расторгнут в июне 2023 года. Как сообщали СМИ, Людмила Митволь подавала апелляционную жалобу, требуя отменить решение о разводе, указав, что суд не предоставил установленный законом срок три месяца для примирения сторон, что нарушило ее права. При этом в картотеке столичного суда отмечается, что при рассмотрении данной жалобы было вынесено определение о прекращении апелляционного производства. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления. Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.

https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html

москва

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, красноярск, красноярский край, олег митволь, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)