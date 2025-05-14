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Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги - РИА Новости, 14.05.2025
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07:34 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016800005.html
Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги
Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги - РИА Новости, 14.05.2025
Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги
Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:34:00+03:00
2025-05-14T07:34:00+03:00
происшествия
москва
красноярск
красноярский край
олег митволь
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, истцом является Людмила Митволь, ответчик - Олег Митволь. По существу вопроса исковое заявление рассматривается с октября прошлого года, четвертое по счету заседание состоится в конце мая. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы указано, что брак между супругами был расторгнут в июне 2023 года. Как сообщали СМИ, Людмила Митволь подавала апелляционную жалобу, требуя отменить решение о разводе, указав, что суд не предоставил установленный законом срок три месяца для примирения сторон, что нарушило ее права. При этом в картотеке столичного суда отмечается, что при рассмотрении данной жалобы было вынесено определение о прекращении апелляционного производства. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления. Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.
https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html
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москва
красноярск
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происшествия, москва, красноярск, красноярский край, олег митволь, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Москва, Красноярск, Красноярский край, Олег Митволь, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд в Москве решит вопрос о разделе имущества Митволя и его экс-супруги

Суд рассмотрит вопрос о разделе имущества между Митволем и его экс-супругой

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Суд в Москве решит вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, истцом является Людмила Митволь, ответчик - Олег Митволь. По существу вопроса исковое заявление рассматривается с октября прошлого года, четвертое по счету заседание состоится в конце мая.
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На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы указано, что брак между супругами был расторгнут в июне 2023 года. Как сообщали СМИ, Людмила Митволь подавала апелляционную жалобу, требуя отменить решение о разводе, указав, что суд не предоставил установленный законом срок три месяца для примирения сторон, что нарушило ее права. При этом в картотеке столичного суда отмечается, что при рассмотрении данной жалобы было вынесено определение о прекращении апелляционного производства.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления.
Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.
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