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Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025
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Шоубиз
 
06:56 14.05.2025 (обновлено: 12:05 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sud-2016797926.html
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:56:00+03:00
2025-05-14T12:05:00+03:00
шоубиз
россия
юрий шатунов
ласковый май
происшествия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА Новости.Суть претензий не уточняется, но в иске истец требует признать завещание недействительным. При этом, как свидетельствуют документы, ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову не устроило постановление, поэтому она подала частную жалобу, которую в итоге отклонили.Дата рассмотрения гражданского дела пока не назначена.
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россия, юрий шатунов, ласковый май, происшествия
Шоубиз, Россия, Юрий Шатунов, Ласковый май, Происшествия
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя "Ласкового мая" Валентина Кузнецова судится с вдовой Шатунова

© Ласковый майКадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май"
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ласковый май
Кадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Суть претензий не уточняется, но в иске истец требует признать завещание недействительным.
При этом, как свидетельствуют документы, ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову не устроило постановление, поэтому она подала частную жалобу, которую в итоге отклонили.
Дата рассмотрения гражданского дела пока не назначена.
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ШоубизРоссияЮрий ШатуновЛасковый майПроисшествия
 
 
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