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Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:56:00+03:00
2025-05-14T06:56:00+03:00
2025-05-14T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА Новости.Суть претензий не уточняется, но в иске истец требует признать завещание недействительным. При этом, как свидетельствуют документы, ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову не устроило постановление, поэтому она подала частную жалобу, которую в итоге отклонили.Дата рассмотрения гражданского дела пока не назначена.
https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html
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россия, юрий шатунов, ласковый май, происшествия
Шоубиз, Россия, Юрий Шатунов, Ласковый май, Происшествия
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя "Ласкового мая" Валентина Кузнецова судится с вдовой Шатунова
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Суть претензий не уточняется, но в иске истец требует признать завещание недействительным.
При этом, как свидетельствуют документы, ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову не устроило постановление, поэтому она подала частную жалобу, которую в итоге отклонили.
Дата рассмотрения гражданского дела пока не назначена.