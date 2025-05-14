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Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025

Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:56:00+03:00

2025-05-14T06:56:00+03:00

2025-05-14T12:05:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, говорится в судебных документах, поступивших в распоряжение РИА Новости.Суть претензий не уточняется, но в иске истец требует признать завещание недействительным. При этом, как свидетельствуют документы, ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову не устроило постановление, поэтому она подала частную жалобу, которую в итоге отклонили.Дата рассмотрения гражданского дела пока не назначена.

https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html

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2025

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россия, юрий шатунов, ласковый май, происшествия