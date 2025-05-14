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Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского - РИА Новости, 14.05.2025
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06:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского - РИА Новости, 14.05.2025
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского
Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием "А.У.Е."*, следует из судебных материалов, имеющихся в РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:05:00+03:00
2025-05-14T06:05:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием "А.У.Е."*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск был подан в феврале первым заместителем военного прокурора Тихоокеанского флота. Заявление было обосновано тем, что в тексте композиции имеются признаки пропаганды и положительного отношения к "понятиям" и "ориентациям" экстремистского движения. "Нахождение в открытом доступе в сети "Интернет" такой музыкальной композиции нарушает публичные интересы Российской Федерации, права и свободы неопределенного круга лиц", - говорится в материалах. Суд удовлетворил иск в середине марта, в мае песню включили в список экстремистских материалов Минюста РФ. Владимир Курский – популярный российский шансонье, в "Яндекс Музыке" его композиции за последний месяц прослушали 600 тысяч пользователей. Прежде всего он известен как исполнитель патриотических песен. Песня "А.У.Е."* была размещена на его альбоме 2018 года "Остыла душа". Трек, как проверили РИА Новости, уже удален с нескольких площадок. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250330/pesnya-2008196553.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского

Суд в Приморье признал экстремистской песню Владимира Курского "А.У.Е."

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием "А.У.Е."*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск был подан в феврале первым заместителем военного прокурора Тихоокеанского флота. Заявление было обосновано тем, что в тексте композиции имеются признаки пропаганды и положительного отношения к "понятиям" и "ориентациям" экстремистского движения.
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"Нахождение в открытом доступе в сети "Интернет" такой музыкальной композиции нарушает публичные интересы Российской Федерации, права и свободы неопределенного круга лиц", - говорится в материалах.
Суд удовлетворил иск в середине марта, в мае песню включили в список экстремистских материалов Минюста РФ.
Владимир Курский – популярный российский шансонье, в "Яндекс Музыке" его композиции за последний месяц прослушали 600 тысяч пользователей. Прежде всего он известен как исполнитель патриотических песен.
Песня "А.У.Е."* была размещена на его альбоме 2018 года "Остыла душа". Трек, как проверили РИА Новости, уже удален с нескольких площадок.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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