https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html

Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского

Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского - РИА Новости, 14.05.2025

Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского

Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием "А.У.Е."*, следует из судебных материалов, имеющихся в РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:05:00+03:00

2025-05-14T06:05:00+03:00

2025-05-14T06:05:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием "А.У.Е."*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск был подан в феврале первым заместителем военного прокурора Тихоокеанского флота. Заявление было обосновано тем, что в тексте композиции имеются признаки пропаганды и положительного отношения к "понятиям" и "ориентациям" экстремистского движения. "Нахождение в открытом доступе в сети "Интернет" такой музыкальной композиции нарушает публичные интересы Российской Федерации, права и свободы неопределенного круга лиц", - говорится в материалах. Суд удовлетворил иск в середине марта, в мае песню включили в список экстремистских материалов Минюста РФ. Владимир Курский – популярный российский шансонье, в "Яндекс Музыке" его композиции за последний месяц прослушали 600 тысяч пользователей. Прежде всего он известен как исполнитель патриотических песен. Песня "А.У.Е."* была размещена на его альбоме 2018 года "Остыла душа". Трек, как проверили РИА Новости, уже удален с нескольких площадок. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250330/pesnya-2008196553.html

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия