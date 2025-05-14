https://ria.ru/20250514/sud-2016786810.html

Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025

Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным, указано в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:44:00+03:00

2025-05-14T03:44:00+03:00

2025-05-14T07:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Суть претензий не раскрывается.Согласно документам, ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецова не согласилась с решением и подала частную жалобу, но суд ее отклонил.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным не назначена.Композитор Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов ушел изжизни 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Артисту было всего 48 лет.

https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html

https://ria.ru/20250307/sud-2003691241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, оренбург, юрий шатунов, ласковый май, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса