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Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025
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Шоубиз
 
03:44 14.05.2025 (обновлено: 07:49 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sud-2016786810.html
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова - РИА Новости, 14.05.2025
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова
Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным, указано в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:44:00+03:00
2025-05-14T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Суть претензий не раскрывается.Согласно документам, ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецова не согласилась с решением и подала частную жалобу, но суд ее отклонил.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным не назначена.Композитор Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов ушел изжизни 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Артисту было всего 48 лет.
https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html
https://ria.ru/20250307/sud-2003691241.html
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москва, оренбург, юрий шатунов, ласковый май, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Оренбург, Юрий Шатунов, Ласковый май, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Мать основателя "Ласкового мая" судится с вдовой Шатунова

Мать основателя группы Ласковый май Кузнецова судится с вдовой Шатунова

© Ласковый майКадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май"
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Ласковый май
Кадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суть претензий не раскрывается.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным
10 мая, 05:39
Согласно документам, ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецова не согласилась с решением и подала частную жалобу, но суд ее отклонил.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным не назначена.
Композитор Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов ушел изжизни 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Артисту было всего 48 лет.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Суд отказал Разину в иске о правах на песни "Ласкового мая"
7 марта, 17:19
 
ШоубизМоскваОренбургЮрий ШатуновЛасковый майШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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